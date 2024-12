El príncipe William confesó cuál fue el inadecuado regalo que le dio a Kate Middleton en sus primeras citas

La relación del príncipe William y Kate Middleton data del año 2001, año en el que la pareja se conoció en la Universidad de St. Andrews. Y, aunque pareciera que desde un principio la pareja se entendió realmente bien, la realidad es que al hijo de Lady Di se tardó mucho tiempo en comprender la clase de obsequios que le gustaban a su amada.

De acuerdo a lo asegurado por el diario británico The Mirror, anteriormente, William tenía mucha menos confianza en su habilidad para regalar, por lo cual al principio de su relación con Catherine cometió un “error que dejó a su ahora esposa seriamente perpleja”, tanto que juró “nunca dejar que lo olvide”.

El príncipe William revela que hay un regalo que Kate Middleton nunca olvidará (Getty Images)

Fue ante el podcast del ex delantero inglés Peter Crouch en BBC Radio Five Live donde el heredero confesó el inadecuado regalo que le compró a la princesa, revelando que en algún momento le pareció buena idea regalarle a Kate unos binoculares.

“Una vez le compré a mi esposa unos binoculares, nunca me lo ha olvidado. Fue al principio del noviazgo, creo que eso selló el trato. No salió bien. Honestamente, no tengo idea de por qué le compré unos binoculares, en ese momento me pareció una buena idea”, admitió el futuro rey.

¿Qué tipo de regalos le hace ahora el príncipe William a Kate Middleton?

Lo cierto es que el nivel de astucia del príncipe William para seleccionar regalos puede ser exactamente el mismo que tenía hace unos años, ya que, entre los miembros de la realeza no se acostumbra regalarse cosas costosas.

De hecho, se admite desde la prensa local que esta Navidad cada uno de los royals recibió durante el intercambio de Nochebuena un obsequio de broma o desenfado. Esta tradición sería algo que no termina por gustarle del todo a Kate.

A Kate Middleton no le gustan el tipo de regalos que se dan dentro de la Familia Real Getty Images

Incluso, desde el Daily Beast se ha llegado a asegurar que a la princesa de Gales le molesta el intercambio navideño que los Windsor suelen realizar el 24 de diciembre por la noche. El medio citado afirma que dicha costumbre le parece “extraña” y que, por lo tanto, piensa eliminarla cuando llegue su turno de convertirse en reina de Inglaterra, a pesar de que esta tradición se haya instaurado desde hace cientos de años.

“A Kate siempre le han parecido raros los regalos de Nochebuena”, dijo una fuente al Daily Beast. Y añadió: “Definitivamente se desharán de ellos cuando se pongan en marcha oficialmente las cosas”.