El príncipe William reveló por qué no fue a los Juegos Olímpicos de París 2024 (tiene que ver con Kate Middleton)

Fue el pasado 24 de julio cuando el mundo entero fijó su mirada en el arranque de la jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024, acto que además de ser relevante en el ámbito deportivo, dio lugar al encuentro de importantes miembros de la realeza, entre quienes, destacaron los reyes de Dinamarca, Mary Donaldson y Federico X; los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz; y el rey Guillermo Alejandro de Holanda, quien acudió a la justa en solitario, sin su esposa Máxima Zorreguieta.

En ese entonces se esperaba que el príncipe William de Inglaterra replicara la jugada del representante de la Casa Orange-Nassau o bien del príncipe heredero Haakon, quienes se dejaron ver sin pareja. Sin embargo, el hijo del rey Carlos III tomó la radical decisión de no asistir a los Juegos con tal de no comprometer la salud de su esposa, Kate Middleton, quien en ese entonces aún no daba por terminados sus tratamientos de quimioterapia en contra del cáncer.

Kate Middleton continuaba en tratamiento del cáncer cuando se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de París 2024 @willwarr

¿Qué dijo el príncipe William sobre su decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024?

El pasado jueves 3 de octubre, el príncipe de Gales acudió una visita a la piscina comunitaria de Birtley, en el condado de Tyne y Wear, donde mantuvo una amena conversación con las atletas paralímpicas Maisie Summer-Newton y Louise Fiddes y los olímpicos Tom Dean y Adam Peaty. Fue en esa charla donde confesó los motivos que lo llevaron a dimitir de su deseo de asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Tenía muchas ganas de ir”, dijo el esposo de Kate Middleton, de acuerdo con el reporte de la revista Vanity Fair. El heredero agregó: “pero debo decir que después de leer la entrevista de alguien sobre su contagio de COVID, tomé la decisión de no arriesgarme a llevar el COVID a casa, ya que mi mujer aún estaba recibiendo quimioterapia. De modo que Adam, muy amablemente, me recordó que esta enfermedad aún existía”.

El príncipe William confesó en su visita a la piscina comunitaria de Birtley la razón por la cual no viajó a París a los JJOO Kensington Royal

Aunque, como aficionado del deporte, el príncipe precisó que tanto él como su esposa siguieron las competiciones por televisión. “Decidimos ir a lo seguro, pero vimos todo. Estuvimos con los ojos puestos en la TV todos los días”, aseveró el royal.

Con dichas declaraciones queda aún más claro el porqué el príncipe William optó por mejor hacerse presente en los Juegos Olímpicos de este año por medio de mensajes en redes sociales y un emocionante video donde se le observa al lado de Kate Middleton deseándoles la mejor de las suertes a los jugadores que llegaron al final de las competiciones.