¿El príncipe William y Kate Middleton discuten? Un exempleado revela detalles desconocidos

En medio de la difícil situación por la que atraviesa la Familia Real Británica con las enfermedades de dos de sus principales miembros, ahora nuevos rumores sugieren que el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, tendrían fuertes discusiones y que su matrimonio no es como todos pensaban.

Esta nueva polémica se da justo cuando la princesa todavía se encuentra bajo tratamiento oncológico, pues recordemos que hace varios meses dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer y que, a raíz de ello, comenzó con un tratamiento de quimioterapia preventiva y el cual seguirá durante los próximos meses.

¿Es verdad que Kate Middleton y el príncipe William pelean constantemente?

El experto en realeza y biógrafo Tom Quinn contó a The Mirror que un supuesto exempleado de los príncipes de Gales le habría revelado cómo es que son las peleas entre ellos cuando no coinciden en un punto de vista, así como la manera tan “peculiar” en la que resuelven sus diferencias.

Un experto en realeza reveló que William y Kate tendrían terribles peleas Getty Images

“Su relación no es tan perfecta como parece”, según lo que dijo Quinn a la citada publicacíón. “Alguien que trabajó para el Palacio de Kensington me dijo que ellos tienen peleas terribles. No es un matrimonio perfecto”, enfatizó.

También, el experto señaló cómo es que los futuros reyes de Inglaterra tienen sus discusiones, aunque ello no pasa a mayores. “Mientras algunas parejas discuten y se arrojan jarrones pesados, Kate Middleton y el príncipe William se arrojan cojines. Siempre se mantiene bajo control. No se intensifica. La pelea no se hace cada vez más grande”, subrayó.

Además, este escritor recalcó que ellos “han apostado por ser personas privadas y, por lo tanto, no enfrentan altos niveles de escrutinio y son menos analizados”. “Raramente se quejan y cuando lo hacen siempre es en términos mesurados”, indicó.

El príncipe William y Kate Middleton se arrojarían cojines cuando discuten, según los rumores Getty Images

Mientras que esta actitud de los Gales, según lo que reveló este antiguo empleado de los Gales a Quinn, difiere bastante de cómo serían las discusiones entre los duques de Sussex. “Cuando Harry y Meghan se pelean, ambos se involucran a lo grande. Se pelean de verdad”, concluyó.

Sin embargo, el autor Robert Jobson, quien escribió un nuevo libro sobre Middleton titulado Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, ha querido desmentir estos supuestos sobre el heredero al trono británico y su esposa, pues señaló “son muy buenos amigos y socios, además de ser marido y mujer”.