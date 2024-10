El singular gesto de Letizia Ortiz que disgustó a Felipe VI durante los Premios Planeta 2024

Felipe VI y Letizia Ortiz se dieron cita esta semana a los Premios Planeta 2024, en donde protagonizaron un singular momento ante todos los presentes y el cual se ha vuelto viral en redes sociales, sobre todo, por el comportamiento que tuvo el monarca español frente a su mujer.

Los reyes prescidieron la 73ª edición del “Premio Planeta de Novela”, siendo esta ocasión Paloma Sánchez-Garnica la galardonada de la noche con la novela “Victoria”, que recibió el premio de manos del rey. Seguido de ello, ella pronunció unas palabras de agradecimiento por este reconocimiento.

El manotazo de Felipe VI a Letizia Ortiz por este gesto

Sin embargo, antes de la entrega del premio se llevó a cabo la tradicional cena, en la que se sirvió el menú a cerca de 1,100 personas. Y fue justo bajo este contexto en donde los reyes tuvieron unos gestos y actitudes que se volvieron de lo más comentado entre la prensa y en redes sociales.

Los monarcas disfrutaron de esta cena en la mesa que estaba en frente del escenario, razón por la cual varios pudieron captar este instante que se dio después de servir el postre.

En ese momento, la reina tomó un cuchillo y se incorporó en la silla con la intención de cortar el pastel. No obstante, don Felipe le llamó la atención y le dio un manotazo a Letizia para que no hiciera ello. Por lo que, a partir de esto, podemos darnos cuenta que al rey no le agradó en lo absoluto que la consorte quisiera cortar un trozo de la tarta.

Letizia Ortiz y Felipe VI en la cena de gala de los Premios Planeta 2024 Casa de S.M. el Rey

Por otro lado, este tajante comportamiento del jefe de la corona española fue sumamente criticado por varios internautas ya que algunos consideraron que debió haberle dicho en privado que aquel gesto no estuvo bien y no lanzarle el manotazo en público.

El look de Letizia Ortiz en los Premios Planeta

Como es habitual, la royal de 52 años acaparó todas las miradas con su look de gala. Para la ocasión, la reina optó por un vestido negro de tirantes y escote cuadradro con pedrería plateada firmado por Carolina Herrera así como unos zapatos negros de tacón sensato.

Letizia Ortiz eligió un vestido negro de Carolina Herrera para los Premios Planeta 2024 Casa de S.M. el Rey

De complementos, Letizia llevó dos pulseras de Cartier de diamantes, unos pendientes de diamantes chatones, y una cartera de mano en color negro a juego con su look. Por su parte, Felipe VI no se quedó atrás y lució un traje negro, camisa blanca y corbara en color vino.