El sorpresivo detalle de la princesa Lilibet en su foto más actual: ¿por qué todos hablan de su pelo

Aunque han pasado poco más de tres años desde el nacimiento de la princesa Lilibet, hija del príncipe Harry y Meghan Markle, pocas son las fotografías que se conocen de ella, pues, a diferencia de los hijos de los príncipes de Gales, los hijos de los duques de Sussex no gozan de seguridad particular, por lo que es preferible que su identidad se mantenga en un bajo perfil.

Sin embargo, con el regreso de Meghan a las redes sociales, se espera que poco a poco se vayan revelando nuevos retratos de la pequeña princesa, tal y como ha venido sucediendo desde que la duquesa reveló el primer adelanto de su serie de cocina con Netflix.

De hecho, es precisamente en la cuenta de Instagram de Markle donde se puede observar la foto más actual de Lilibet Diana, quien sorprendió a todos los seguidores reales por un curioso detalle: el largo de su melena, la cual es de un tono realmente similar al color de cabello de su padre, el príncipe Harry, quien siempre se ha distinguido por su cabello pelirrojo.

Esta es la última fotografía que se conoce de la princesa Lilibet @meghan

¿Por qué llama la atención el cabello pelirrojo de la princesa Lilibet?

La razón por la cual los observadores reales no han podido dejar de comentar acerca del cabello de la princesa Lilibet es simple: además de recordar al príncipe Harry, ese peculiar tono capilar también recuerda a la fallecida Lady Di.

Según reveló el propio príncipe Harry, el cabello pelirrojo es algo que viene de la familia de Diana. Durante su aparición en The Late Show With Stephen Colbert, el duque de Sussex explicó: “El gen Spencer es muy, muy fuerte. De hecho, al principio de mi relación [con Meghan] pensé que si esto llegaba a su fin y teníamos hijos, no habría forma de que el gen pelirrojo pudiera hacer frente a los genes de mi esposa, ¡pero estaba equivocado!”.

El color de cabello de la princesa Lilibet es mucho más similar al de Harry que al de Meghan

Asimismo, el largo y pelirrojo color de pelo de la princesa Lilibet ha recordado a muchos seguidores reales el fuerte comentario que el rey Carlos III hizo a Lady Di el día en que nació Harry.

“Oh, Dios. Es un niño. ¡Y hasta es pelirrojo!”, dijo el rey al ver por primera vez a su hijo menor, de acuerdo a unas cintas de audio que Diana dejó grabadas para el autor real Andrew Morton, quien utilizó el material para escribir la biografía de la princesa.

Lady Di fue quien heredó el color de su cabello al príncipe Harry. GETTY IMAGES

Al respecto, el autor real Christopher Andersen admitió ante Fox News que Diana quedó “devastada” por la reacción que su esposo tuvo por el color de cabello de su hijo, el cual fue heredado del clan Spencer.