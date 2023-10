El sorpresivo y largo nombre que los Duques de Huéscar pusieron a su hija y que les está causando problemas

Esta semana los Duques de Huéscar han despertado una cierta curiosidad en el colectivo social, tras darse a conocer cómo se llamaría su segunda hija, a la cual bautizaron apenas durante el pasado fin de semana. Lo cual ha llamado bastante la atención, ya que su nombre será tan largo que no cabrá en un renglón, literalmente (y no, no estamos exagerando).

Sí, seguro te sorprendiste, al igual que nosotros, al saber la basta cantidad de nombres que han elegido los padres de la pequeña, y aquí te van para que tomes aire, si es que los lees en voz alta: Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos.

Sin embargo, ninguno de ellos se relaciona con algún santoral, mucho menos con su fecha de nacimiento, y tampoco tiene que ver con el día que eligieron para su bautizo, que fue este sábado 7 de octubre. No obstante, si tienen un significado especial para sus padres, Fernando Fitz-James Stuart y Solís y su mujer Sofía Palazuelo, según el medio español Vanitatis.

Los Duques de Huéscar en problemas por el nombre de su hija

Este caso, en particular, ha causado un gran interés por su singularidad. No obstante, el tema o debate a discutir en este sentido es en cuanto a los parámetros legales, pues dentro de lo establecido por el Registro Civil, en los requisitos de inscripción para los españoles, “hay que tener en cuenta que no se puede designar más de un nombre compuesto ni más de dos simples”, de acuerdo con la información que recoge La Vanguardia.

La pequeña fue bautizada con 11 nombres este fin de semana Getty Images

Esto significaría que, en total, no se permiten más de cinco nombres simples, por lo que, seguramente, los Duques tuvieron que someterse a lo que se estipula la ley y acortar el nombre que recibió en su bautismo. Así que en la documentación oficial de su segunda hija, suponemos que no veremos un nombre tan largo.

Aunque te pueda parecer una situación única, no es la primera vez que Fernando y su esposa Sofía se enfrentan a un problema de este tipo, ya que en 2021, a su primogénita también le pusieron varios nombres, aunque fueron menos que en esta ocasión.

En ese momento, su primera hija fue bautizada con el nombre de Rosario Matilde Sofía Cayetana Dolores Teresa Fitz-James Stuart Palazuelo.