El tipo de bolsos que está prohibido llevar por protocolo real

La reina Isabel II, Lady Di y, más recientemente, Kate Middleton han dado ejemplo, por medio de la repetición constante de patrones de estilo, de cuales son los accesorios que por protocolo real son requeridos para complementar los atuendos reales en situaciones importantes.

Entre las piezas más llamativas dentro de la galería de looks de la Realeza se encuentran los bolsos, los cuales, al igual que otras prendas, deben poseer características específicas al momento de ser portados por las royals.

El tipo de bolso prohibido entre las mujeres representantes de la Corona no es un secreto, si se hace una exhaustiva revisión de las fotografías tomadas durante los eventos reales más relevantes de las últimas décadas, siendo evidente que los bolsos grandes nunca son requeridos en los atuendos que desfilan por los palacios.

Getty

¿Por qué las bolsas de las royals tienen que ser pequeñas?

La razón principal por la cual las bolsas grandes están prohibidas por el protocolo real es porque este tipo de accesorios restan elegancia al look, además de no ser necesarios, ya que las royals no tienen la necesidad de cargar con sus cosas.

En su lugar, se impone el uso de bolsos mini o clutch, los cuales cumplen varias funciones además de contener las pertenencias esenciales de las royals.

Anwar Hussein / WireImage



Por ejemplo, uno de los usos más útiles de los clutches fue evidenciado varias veces por Diana de Gales, quien dejó en claro que el tamaño de los bolsos tenía una clara razón de ser: fungir como ayudante para mantener la compostura y discreción, ya que, al bajar de los automóviles, era su cartera la que le ayudaba a tapar su escote para que los paparazzis no captarán imágenes reveladoras.

También el hecho de portar siempre consigo un bolso mini tiene como motivo mantener las manos de las mujeres ocupadas, ya que con este pretexto solo tienen que soltar la mano derecha para saludar al público cuando sea necesario y no provocar la falta al protocolo, que señala que nadie puede estrechar las manos de las figuras reales, al menos que también pertenezcan a la Corona.