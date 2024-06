¡Emotivo momento! Taylor Swift protagoniza foto viral junto a los príncipes William, George y Charlotte

La sexta gira de conciertos de Taylor Swift nos ha dejado imágenes inolvidables. Ahora, The Eras Tour se presentó en Londres y contó con unos invitados VIP: los príncipes William, George y Charlotte mostraron ser unos fieles swifties, y visitaron a la cantante detrás del escenario.

La cantante estadounidense de 34 años no perdió la oportunidad de captar el momento en una emotiva selfie, donde podemos ver la emoción real del príncipe William, de 42 años y sus hijos mayores: George, de 10, y Charlotte, de 9, usando looks más relajados de los habitual.

La fotografía de Swift y los príncipes de Gales se publicó en la cuenta oficial de la familia real, acompañada del mensaje: “¡Gracias @taylorswift por una gran velada! #LondonTSTheErastour”.

Y vaya que fue una noche espectacular, por las enormes y espontáneas sonrisas del esposo de Kate Middleton y sus pequeños, evidentemente rompieron protocolo, bailaron y cantaron durante el show.

El príncipe William, George y Charlotte se tomaron una selfie detrás del escenario con Taylor Swift y su novio. Instagram @taylorswift

La felicitación de Taylor Swift

En su propia cuenta de Instagram, Swift mostró otra selfie, donde posan William, George y Charlotte, además del novio de la cantante Travis Kelce. Ahí, la cantante escribió: “¡Feliz cumpleaños M8! Los espectáculos en Londres han tenido un comienzo espléndido”, aprovechando la oportunidad para felicitar al príncipe por su reciente cumpleaños.

La artista ofreció su espectáculo en el estadio de Wembley durante la primera noche de la gira en Inglaterra. Ayer, a manera de gesto de bienvenida, la Guardia Real del Palacio de Buckingham, la recibió con un gesto muy especial.

Interpretando la canción de Taylor “Shake It Off”, los guardias reales no pudieron evitar mover sus pies al son de la música. El momento fue grabado en video y compartido por la Familia Real en sus redes sociales: “No puedo parar, no dejaré de bailar”, comentaron.

Las ausencias de Kate Middleton y George

En esta ocasión, no estuvieron presentes ni Kate Middleton, de 42, ni el más bailarín de la familia, Louis, de 6 años. Y es que la Princesa de Gales ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses mientras se enfoca en su tratamiento contra el cáncer.

Si bien realizó una aparición especial en Trooping the Colour el 15 de junio para celebrar el cumpleaños del Rey Carlos, esta no marca un regreso inmediato a sus deberes reales. Su agenda futura estará guiada por su equipo médico y dependerá de cómo se sienta.