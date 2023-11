Esta fue la curiosa ocasión en la que el príncipe George se hizo llamar ‘Archie’ a sí mismo

El príncipe George ha despertado también una gran curiosidad, dado que que es el segundo en la línea de sucesión al trono británico, por lo cual la prensa ha tratado de conocer más de su vida al ser algún día el futuro monarca del Reino Unido y, es ahí, en dónde algunos han descubierto que el pequeño usa un apodo para referirse a sí mismo.

Cabe resaltar que este sobrenombre o mote que utiliza el hijo mayor de Kate y William, según la prensa, ha incentivado mucha curiosidad puesto que tiene que ver con el nombre de uno de sus primos (y que es hijo de los Sussex). Sí, nos referimos a Archie, y a continuación te contamos esta curiosa anécdota.

¿Cuál es el apodo que usa el príncipe George para referirse así mismo?

De acuerdo con una publicación del diario The Sun, una mujer que quiso mantenerse en el anonimato habría escuchado el apodo del pequeño George.

El príncipe George se hizo llamar ‘Archie’, según una mujer que le preguntó su nombre en una ocasión Vía Getty Images

Según contó la mujer a este medio, se habría encontrado a los hijos del príncipe William. “Un agente de policía de su escolta me pidió que no sacara fotografías de los niños cuando me los encontré mientras paseaba a mi perro, lo cual no hice”, relató la fuente anónima.

Sin embargo, “George se acercó a acariciar a mi perro. Intenté charlar con él para ser amable y le pregunté cómo se llamaba, aunque obviamente ya sabía la respuesta”, contaba la publicación del medio antes citado.

Dentro del mismo relato, esta persona contó que aunque ya conocía de quién se trataba, le sorprendió el hecho de que el pequeño príncipe le diera como respuesta un nombre completamente diferente al suyo.

Uno de los primos del príncipe George se llama precisamente Archie GETTY IMAGES

“Para mi sorpresa, me respondió con una gran sonrisa: ‘Mi nombre es Archie'. No sé por qué se refirió a sí mismo como Archie, en ocasiones a los pequeños les gusta jugar con sus identidades y me pareció adorable”, explicó la mujer anónima.

Aunque se tratara de un juego de niños, sigue quedando la duda del motivo por el que George prefirió llamarse Archie en lugar de mencionar su verdadero nombre.

Tal vez haya sido alguna medida de seguridad o simplemente se le hizo gracioso nombrarse de otra manera, y de ser el caso, ¿por qué eligió precisamente el nombre de su primo Archie y no otro mote o apodo?

Pero en cualquier caso, esta resulta ser una curiosa anécdota que deja más dudas que respuestas.