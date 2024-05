Esta sería la misteriosa razón por la que Kate Middleton y Meghan Markle no usaron la tiara nupcial de Lady Di en sus bodas

El enlace nupcial del príncipe Carlos y Lady Di continúa más que vivo en el imaginario colectivo, no solo por lo icónica que resultó la ceremonia celebrada en la Catedral de San Pablo, sino también por el carácter de leyenda que han adquirido todas las piezas que la difunta princesa de Gales portó en su atuendo nupcial.

El vestido, el velo e incluso los zapatos que formaron parte del atuendo de novia de Diana ya se han convertido en todo un referente para las novias que buscan inspiración para elegir el look que llevarán en su boda. Sin embargo, el fit nupcial de la madre de William y Harry no hubiera trascendido de tal manera de no haber sido por la icónica tiara que llevó sobre su cabeza, la cual pertenece a la familia Spencer desde 1919.

Dicha pieza se trata de la “Tiara Spencer”, una pieza que fue diseñada originalmente para la abuela de Diana de Gales, Cynthia Halmilton, quien la lució orgullosamente por primera vez en su boda con Alberth, vizconde de Althorp.

La tiara nupcial de Lady pertenece a la estirpe Spencer

¿Cuáles son las características de la Tiara Spencer, la joya que Kate Middleton y Meghan Markle no utilizaron en su boda?

La novedosa tiara con la que Lady Di brilló en su boda y en otras importantes ocasiones fue diseñada por Garrard y posee un estilo conformado por un esquema de guirnalda en forma de corazón central flanqueado por volutas continuas, las cuales a su vez se intercalan con una serie de flores en forma de estrella y trompeta.

A su vez, la icónica pieza,utilizada también por la madre de Diana, Frances Shand Kydd, posee un engaste de diamantes rosas en forma de gota montados en oro, lo cual hace a esta pieza muy valiosa más allá de su simbolismo histórico.

La tiara Spencer pasó a la historia como una de las tiaras más bellas de la realeza

¿Por qué ni Kate Middleton ni Meghan Markle utilizaron la Tiara Spencer el día de sus respectivas bodas?

A pesar de que varias de las mujeres de la estirpe Spencer, como Lady Sarah y Lady Jane, portaron la emblemática tiara, Meghan y Kate optaron por más bien llevar joyas pertenecientes al linaje de los Windsor, debido a que el tocado de Lady Di no posee una clasificación de “pieza real”, según explica Lauren Kiehna de Court Jeweler a la revista Marie Claire.

Kate Middleton llevo la tiara Strathmore Rose en su boda @fionacairnsltd

De esta manera, las respectivas esposas del príncipe William y Harry, duque de Sussex, se sumaron a la lista de mujeres que se rehusaron a utilizar la Tiara Spencer en sus bodas, ya que ninguna de las hijas de Charles Spencer, quien actualmente posee la prenda, ha querido utilizar la joya, probablemente también por el mal augurio que podría representar después de la trágica muerte de su usuaria más popular.