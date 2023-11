Este es el tierno apodo con el que Tyler Perry se refiere a la princesa Lilibet

Cuando los Duques de Sussex se separaron de la Familia Real británica y se fueron del Reino Unido, en 2020, primero se habían establecido en Canadá y después, se mudaron de manera definitiva a los Estados Unidos.

Fue ahí que Tyler Perry se convirtió en una de las personas que los apoyó cuando llegaron al país estadounidense, pues se quedaron en una de sus propiedades en Los Angeles. De ahí que también haya convivido con sus hijos Archie y Lilibet, al grado de convertirse en padrino de la pequeña princesa.

El dulce apodo de Tyler Perry para Lilibet Diana

Así pues, en una reciente entrevista en el podcast Let’s Talk Off-Camera With Kelly Ripa, el cineasta de 54 años, dio algunos pormenores de cómo es su relación con Harry y Meghan, y de cómo son los pequeños Sussex.

Durante la plática, Ripa le preguntó sobre su rol como padrino de Lilibet, a lo que respondió: “Ella es tan adorable”, dijo. “Oh, ella es tan hermosa. Es simplemente tan hermosa”, señaló.

Tyler Perry se refiere a la princesa Lilibet como “Pequeña Lili” Instagram

Sin embargo, esta pregunta también llevó a que Perry revelara el dulce y tierno apodo para la niña de dos años. “Pequeña Lili”, comentó que así es como se refiere a ella de forma cariñosa. Aunque tampoco quiso ahondar mucho en el tema y solo se limitó a decir que los niños eran hermosos. “Hacen bebés hermosos, eso es todo lo que diré", añadió Perry. “Son unos niños preciosos. Archie y Lili son preciosos”.

Tyler Perry y la conexión con los Duques de Sussex

En caso de que no lo sepas, la conexión de Perry con Harry y Meghan comenzó después de que le escribió a la ex estrella de Suits una carta antes de su boda, en la que decía que estaba rezando por ella en medio de historias “hirientes” que aparecían sobre su tensa relación con su padre, Thomas Markle, recoge ET Online.

Harry y Meghan le habrían pedido a Tyler Perry ser padrino de la princesa Lilibet Getty Images

Luego, la relación de amistad entre ellos y el actor se volvió más fuerte justo cuando la pareja real decidió vivir en Estados Unidos, pues él se ofreció a prestarles su ayuda y dejó que se quedaran en una de sus casas. Incluso, le habrían hablado por teléfono para pedirle que fuera el padrino de la princesa Lilibet.

Después, los royals compraron su casa actual en Montecito, California, en donde además bautizaron a Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, y obviamente, Perry fue uno de los invitados a esta reunión.