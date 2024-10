Este será el título real que tendrá el segundo bebé de la princesa Beatriz (y no del rey Carlos III)

La princesa Beatriz de York, hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, está esperando su segundo hijo, una noticia que ha emocionado a la familia real británica y a sus seguidores. Sin embargo, una de las curiosidades más discutidas es el título que llevará este nuevo miembro de la realeza, especialmente porque no provendrá directamente de la línea de sucesión más cercana al rey Carlos III.

A diferencia de otros miembros de la familia real, el título que recibirá el segundo bebé de Beatriz no será de origen británico, sino italiano. Esto se debe al linaje de su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, quien pertenece a una familia de la nobleza italiana. Aunque la monarquía italiana fue abolida hace décadas, la familia Mapelli Mozzi todavía conserva ciertos títulos históricos. Edoardo, por ejemplo, es técnicamente un conde italiano, por lo que sus hijos también heredan este título de forma honoraria.

Título del nuevo bebé de la princesa Beatriz

El nuevo hijo de la princesa Beatriz no recibirá un título real británico, ya que, como es costumbre, solo los hijos del monarca y los descendientes directos suelen obtener títulos como príncipes o princesas. Sin embargo, este bebé sí tendrá el título de conde o condesa por parte de la familia Mapelli Mozzi, un título nobiliario italiano que, aunque no es reconocido oficialmente en el Reino Unido, sigue siendo importante para la herencia cultural de la familia paterna.

El esposo de Beatriz, Edoardo, es un empresario de éxito y proviene de la aristocracia italiana, lo que otorga a sus hijos un legado noble interesante y diverso. El primogénito de la pareja, Sienna Elizabeth, ya es considerada como “noble” en Italia, y el nuevo bebé seguirá esa misma tradición.

¿Por qué no recibe un título británico el bebé de Beatriz?

El sistema de títulos en el Reino Unido está regulado por normas estrictas. Los títulos reales británicos generalmente solo se otorgan a los hijos del monarca reinante y sus descendientes directos. Dado que la princesa Beatriz no es una de las herederas directas al trono y su matrimonio no está vinculado con un título real británico, sus hijos no recibirán automáticamente títulos como príncipes o princesas.

Sophie Winkleman y la princesa Beatriz de York asisten al cuarto día del Royal Ascot 2024 en el hipódromo de Ascot el 21 de junio de 2024. GETTY IMAGES

En cambio, como hija del duque de York, Beatriz mantiene su título de princesa de York, pero este no se transmite a sus hijos. Así que, a pesar de pertenecer a la familia real británica, sus descendientes no llevarán títulos británicos a menos que el monarca reinante en algún momento decida otorgárselos.

El segundo bebé de Beatriz y Edoardo crecerá en un entorno bicultural, compartiendo tanto el legado real británico como la tradición nobiliaria italiana. Esta combinación única seguramente ofrecerá una perspectiva especial al niño o niña, quien, aunque no será parte de la realeza británica con título oficial, sí llevará consigo la historia y el legado de una de las familias más emblemáticas de la nobleza europea.