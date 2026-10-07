Felipe VI y Letizia viven una tercera jornada marcada por la historia y la arquitectura en Finlandia

El viaje de Estado de Felipe VI y la reina Letizia a Finlandia llega este miércoles a su última jornada con una agenda que combina memoria histórica, arquitectura y relaciones bilaterales. Tras dos días de actividades en Helsinki, los Reyes comenzaron el 7 de octubre con un encuentro empresarial y posteriormente participaron en una ofrenda floral en el cementerio de Hietaniemi, uno de los lugares más representativos de la historia del país.

Felipe VI y Letizia visitan el cementerio de Hietaniemi

Uno de los primeros actos de la jornada fue la visita al cementerio de Hietaniemi, donde los Reyes participaron en una ceremonia de homenaje. Felipe VI y Letizia se dirigieron a la Plaza de los Héroes para realizar una ofrenda floral ante la Cruz de los Héroes y la tumba del mariscal Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Mannerheim es una de las figuras históricas más importantes de Finlandia. Militar y político, fue comandante en jefe de las fuerzas finlandesas durante diferentes momentos decisivos de la historia del país y posteriormente ocupó la presidencia de Finlandia.

La ceremonia permitió a los Reyes acercarse a uno de los espacios vinculados con la memoria nacional finlandesa, en una jornada que tuvo un marcado carácter institucional.

La arquitectura toma protagonismo en el último día

Después del homenaje, Felipe VI y Letizia se trasladaron al Finlandia Hall de Helsinki, donde recorrieron la exposición dedicada a Alvar Aalto y la arquitectura española contemporánea. La muestra explora la influencia que el reconocido arquitecto y diseñador finlandés tuvo en la arquitectura española.

Aalto es una de las figuras fundamentales de la arquitectura moderna y uno de los grandes referentes culturales de Finlandia. El Finlandia Hall, precisamente, es uno de sus edificios más conocidos y fue diseñado por él en Helsinki.

Durante el recorrido, los Reyes recibieron explicaciones de la comisaria de la exposición, Covadonga Blasco, y estuvieron acompañados por el presidente finlandés Alexander Stubb y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb.

Un encuentro entre la arquitectura de Finlandia y España

La exposición pone el foco en la relación entre el trabajo de Aalto y diferentes generaciones de arquitectos españoles. La muestra también recupera el interés de Aalto por la arquitectura vinculada con las necesidades de las personas y por la relación entre los edificios, el espacio y su entorno.

El recorrido por Finlandia Hall forma parte de la dimensión cultural del viaje de Estado, que busca reforzar los vínculos entre ambos países también en ámbitos como la cultura, la ciencia y la educación.

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la tercera jornada de su visita de Estado a Finlandia, en el cementerio de Hietaniemi, donde participaron en una ofrenda floral ante la Cruz de los Héroes y la tumba del mariscal Mannerheim. Instagram @casareal.es

Una visita de Estado que recupera una tradición diplomática

El viaje de Felipe VI y Letizia a Finlandia comenzó el 5 de octubre y representa la primera visita de Estado de los Reyes al país nórdico. También recupera el máximo nivel de representación institucional española en Finlandia después de 37 años: los últimos monarcas españoles que realizaron una visita de Estado fueron Juan Carlos I y la reina Sofía, en 1989.

Durante estos días, los Reyes han participado en encuentros con las autoridades finlandesas, actividades empresariales, actos culturales y educativos, además de una cena de Estado ofrecida por el presidente Alexander Stubb y su esposa.

Los reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al cementerio de Hietaniemi, en Helsinki, donde participaron en una ofrenda floral ante la Cruz de los Héroes y la tumba del mariscal Carl Gustaf Emil Mannerheim, como parte de su visita de Estado a Finlandia. Foto Instagram Casa de S.M. el Rey.

De Helsinki a Laponia

Tras completar parte de su agenda en Helsinki, Felipe VI y Letizia se trasladarán a Rovaniemi, capital de la región de Laponia, para continuar con la última parte de su visita.

El programa contempla actividades relacionadas con el Ártico, la defensa y la cultura de la región, además de encuentros con representantes de la comunidad sami. La visita concluirá después de tres días en los que la agenda de los Reyes ha recorrido algunos de los principales vínculos entre España y Finlandia: desde la cooperación institucional y económica hasta la cultura, la arquitectura y la memoria histórica.