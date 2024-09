Ian McKellen fulminó a la reina Isabel II a dos años de su muerte: entérate qué dijo

El pasado 8 de septiembre se cumplieron dos años de la muerte de la reina Isabel II en el Castillo de Balmoral. Y es por ello que ahora ha salido a relucir la ocasión en la que el actor Ian McKellen causó polémica al contar que la fallecida monarca habría sido “grosera” durante un encuentro que tuvo con ella.

El reconocido histrionista, que ha participado en películas como El Señor de los Anillos o en la saga de X Men, reveló en una reciente entrevista que la madre del rey Carlos III tuvo una actitud nada respetuosa cuando ella lo nombró Compañero de honor, en 2008, por su larga y exitosa carrera en la actuación.

“Estoy seguro de que al final (la reina) se enojó mucho. Y en las pocas ocasiones en que me encontré con ella fue bastante grosera. Cuando recibí una medalla por actuar, me dijo: ‘Llevas haciendo esto mucho tiempo’”, explicó. “Yo le respondí: ‘Bueno, no tanto como usted’. Me dedicó una sonrisa de oreja a oreja, pero luego me dijo: '¿Hay alguien que siga yendo al teatro?’”, recalcó.

Ian McKellen señaló que la reina Isabel fue grosera con él durante su encuentro en 2008 Archivo

No obstante, esta última pregunta de la reina hacia McKellen fue la que molestó al actor ya que lo consideró como una falta de valía a su profesión actoral. “Eso es de muy mala educación cuando le estás dando a alguien una medalla por actuar. Significaba: '¿A alguien le importas? porque a mí no. Ahora vete’”, puntualizó.

En tanto que estos comentarios del actor de Mr Holmes generaron una gran polémica. Incluso, la biógrafa real Margaret Holder, dijo al Daily Express que “quizá si Sir Ian se sintió tan menospreciado por la reina podría pensar en devolver su título de caballero, aunque quizá se arrepienta en el futuro”.

Ian McKellen critica fuertemente a la Familia Real Británica

Sin embargo, esta no es la única crítica que el actor de teatro británico hizo en contra de los Windsor ya que también avaló la decisión del duque de Sussex de haberse separado de la corona.

Ian McKellen también arremetió en contra de la Familia Real Británica Getty Images

“Estoy definitivamente del lado de Harry. Imagina haber nacido en la Familia Real. He estado en la vida pública un poco, pero esta gente está en prisión. No pueden hacer nada normal”, señaló al citado medio.

“Mis respetos para cualquiera que logre mantenerse cuerdo en ese mundo. Como el duque de Edimburgo, que logró hacerlo, aunque incluso él era profundamente excéntrico y sospecho, profundamente infeliz. Lo mismo con el actual rey. Sobrevive más o menos, pero está claramente dañado”, refutó.