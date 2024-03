Jaime del Burgo desconcierta al eliminar todos sus posts en redes sociales: ¿por qué ha tomado esta decisión?

Mientras las polémicas declaraciones de Jaime del Burgo no dejan de resonar dentro de la Familia Real Española, hace unos días ha trascendido que el excuñado de Letizia Ortiz ha decidido borrar todas sus publicaciones de redes sociales, incluídos los polémicos tuits en los que daba cuenta de su supuesto affaire.

Este inesperado movimiento del abogado español ha generado incertidumbre, pues hasta hace poco había usado su cuenta personal de X (antes Twitter) como su principal medio de comunicacion para revelar su presunto romance con la reina consorte de España.

Jaime del Burgo borra sus posts de su affaire con Letizia Ortiz

Aunque no se sabe con certeza el por qué de esta desconcertante decisión, las teorías de ello no han parado de sonar. Incluso, hay quienes dicen que Del Burgo vació su cuenta de X porque habría recibido amenazas, mientras que algunos otros sugieren que lo ha hecho porque ya no quiere ser el centro de atención.

Jaime del Burgo borró esta fotografía que supuestamente le habría enviado Letizia X: @jaimedelburgo

En tanto que otros cuantos se atreven a pensar que ha desapareció de las redes sociales porque en realidad no tendría libro qué publicar o que hasta se habría arrepentido de hablar. Pero en cualquier caso, lo único que es un hecho es que ha borrado todos sus posts.

Si bien no es la primera vez que borra los mensajes en los que habla de Doña Letizia, lo que sí genera incertidumbre es que en aquella ocasión solamente eliminó esos tuits, pero no el resto de sus publicaciones que no tienen que ver con este tema. Algo que sí hizo esta vez, pues literalmente quitó todas sus publicaciones.

Su cuenta de Instagram parece ser que también la ha eliminado, pues al consultarla para realizar esta nota, la red social no arroja resultado alguno de su perfil que, hasta hace no mucho, se encontraba activo y con fotografías de su hija.

Jaime del Burgo no ha dejado rastro de sus publicaciones en las que contaba su affaire con Letizia Ortiz Instagram / Getty Images

Por otro lado, uno de los tuits que el exmarido de Telma Ortiz borró fue la supuesta selfie de Letizia que ella misma le habría enviado cuando estaba embarazada. También eliminó aquel polémico mensaje en el que contaba que su relación con la esposa de Felipe VI pasó por cuatro diferentes etapas.

Así que viendo la situación, resulta contradictorio que Del Burgo haya eliminado todos sus mensajes, pues tenía la intención de contar todo de su relación extramarital con su excuñada, sin embargo, parece ser que habrá que esperar hasta que lance su libro ‘Y nada más que la verdad’ para conocer los detalles de su amorío con la reina.