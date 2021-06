Para la Gen Z, los duques de Sussex son ‘los royals más respetados e influyentes’

Las generaciones más jóvenes consideran que Harry y Meghan merecen más respeto y les gusta que hablen de salud mental.

Aunque la popularidad de Harry y Meghan se desplomó en Reino Unido y casi el 100% de británicos considera que le faltaron el respeto a la reina, a las nuevas generaciones sí les caen bien. Tanto como para llamarlos ‘los royals más influyentes’.

Adolescentes elogian a Harry y Meghan

Esta connotación se dio a conocer a partir de una encuesta hecha por stem4, caridad que promociona el positivismo de salud mental en adolescentes. Los 1,032 votantes tienen entre 13 y 25 años.

Cada votante habló sobre algunos miembros de la realeza. El 26% votó que la reina Isabel II es la royal más respetada, seguido de los duques de Sussex (21%), y luego Kate y William (11%).

Y la razón por la que Harry y Meghan son tan admirados es porque «son valientes y resilientes, incluso cuando las cosas van mal, ellos continúan». Así dijo el fundador y CEO de la caridad, el Dr. Nihara Krause.

«Es más importante mostrar valentía»

Según el fundador en el comunicado, vía The Independent, «para obtener el respeto de los jóvenes hoy en día no es necesaria una fortuna o ser bien parecidos».

«Es más importante mostrar valentía, resiliencia y compasión por otros y por la naturaleza. Aquellas son cualidades que ciertamente la reina comparte con otros, como David Attenborough y Marcus Rashford», dijo Dr. Krause.

Los duques que hablan de salud mental

stem4 se dedica a la salud mental de los jóvenes, tema que a la generación Z le apasiona. A lo largo de este año —y desde su salida de la realeza—, Harry y Meghan han abogado en el cuidado de la salud mental.

Desde el adiós que le dieron a las redes sociales por su ‘toxicidad’, hasta la serie que produjo Harry con Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, sobre salud mental e inquietudes de la vida a partir de reflexiones y charlas.

