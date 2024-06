¿Kate Middleton estará en Wimbledon? Los organizadores del torneo aclaran si los rumores son o no ciertos

Hace apenas unos días comenzó a surgir un rumor que sugería que Kate Middleton podría hacer su próxima aparición pública durante el torneo de tenis de Wimbledon, el cual se llevará a cabo del 1 al 14 de julio. En tanto que ello generó una gran especulación entre la nación británica.

Sin embago, precisamente a raíz del revuelo que ha generado todo ello, los organizadores del Grand Slam británico han tenido que salir a aclarar la situación y despejar, de una vez, las dudas generadas a raíz de las declaraciones de una experta en realeza y quien sugirió esta posible aparición de la princesa de gales.

De acuerdo con lo que recoge The Mirror de una reciente entrevista que ofreció la experta real Emily Andrews para la revista Grazie, la esposa del príncipe William estaría deseosa por poder estar en esta tradicional justa deportiva.

Los organizadores del torneo de Wimbledon no aseguró la presencia de Kate Middleton en este evento Getty Images

“Su tratamiento está en curso y lo estará durante los próximos meses, pero tengo entendido que le gustaría visitar el torneo de tenis de Wimbledon si se siente con ganas”, recalcó. Mientras que estas declaraciones han ilusionado a los seguidores de la royal de 42 años.

Por ello es que Debbie Jevans, quien es la presidenta del All England Club, dejó en claro a The Telegraph que en la organización “se mantienen flexibles” sobre el tema. Aunque tampoco aseguraron que Kate pudiera darse cita para entregar el trofeo a los ganadores.

“Tenemos la esperanza de que la princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que he dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible”, señaló. Unas palabras que no confirman que se dará cita a este acto.

Kate Middleton suele darse cita cada año en el torneo de Wimbledon Archivo

Sin embargo, Jevans tampoco quiso dar detalles de quién podría entregar la copa de Wimbledon en lugar de Middleton. “No sé quién presentaría los trofeos como alternativa; eso es algo que se debe considerar más cerca del momento si es necesario. Nos mantendremos flexibles. Cuando nos enteremos, pensaremos en qué es lo correcto”, recalcó.

Por otra parte, la idea de que la nuera de Carlos III esté presente en Wimbledon no resulta algo descabellado dado que no es un acto cansado y, además, lo puede seguir desde las gradas. No obstante, será su equipo médico el que le autorice si pueda o no asistir al evento, pues recordemos que todavía sigue bajo tratamiento oncológico debido a su diagnóstico de cáncer.