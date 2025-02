Kate Middleton podría quedar fuera de los BAFTA 2025 por este contundente motivo

Los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés) están próximos a celebrar su 78° edición. Como sucede anualmente, en la gala de 2025 se espera la presencia de decenas de celebridades y personalidades influyentes en el mundo, incluyendo a Kate Middleton, cuya asistencia está causando gran expectativa debido a que recientemente comenzó a especularse que tendrá que prescindir de este evento por una determinante razón.

¿Kate Middleton irá a los premios BAFTA 2025? El motivo familiar que pondría en riesgo su asistencia

Desde 2017, año en el que Kate Middleton desfiló por primera vez en la red carpet de los BAFTA, se convirtió en una de las invitadas más especial de esta noche que celebra a lo mejor del cine y la televisión. Sin embargo, este 2025 podría brillar por su ausencia, ya que esta ceremonia coincidiría con el inicio de las vacaciones de sus hijos, por lo que es probable que prefiera quedarse con ellos para disfrutar del tiempo libre juntos.

De acuerdo con datos recopilados por Hello Magazine, el domingo 16 de febrero, fecha prevista para esta premiación, es el mismo fin de semana en el que comenzaría el descanso escolar de Louis, Charlotte y George, los tres descendientes de Catalina de Gales con el príncipe William. En cuanto a cuáles serían sus planes para este periodo, se cree que la familia real podría elegir pasar unos días en algunas de sus residencias ubicadas en Anmer Hall o Norfolk.

Desde 2017 Kate Middleton es una de las invitadas más esperadas a los premios BAFTA Getty Archivo

Por qué Kate Middleton lleva dos años consecutivos sin ir a los premios BAFTA

Si bien aún no hay nada confirmado, en caso de que la princesa de Gales no asista junto al príncipe Guillermo a la premiación implicaría que es el segundo año seguido en el que pasó de largo esta invitación, aunque por motivos completamente diferentes. Esto ya que en 2024, Kate Middleton no pudo acompañar al príncipe William a los BAFTA, y tan solo un par de semanas después se confirmó que su ausencia fue provocada por los problemas de salud con los que lidiaba debido a su diagnóstico positivo a cáncer.