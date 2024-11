La curiosa razón por la que Kate Middleton y su hermana fueron apodadas ‘Sizzler Sisters’

Fue en abril de 2007 cuando los ahora príncipes de Gales, William y Kate Middleton, pusieron una breve pausa a su noviazgo, luego de mantener por teléfono una conversación que ponía cierre a su relación. Fue entonces que cada uno tuvo que seguir su camino. En ese entonces Kate tenía 25 años de edad.

Tanto Catherine como William intentaron superar su ruptura asistiendo a los bares más populares de la época. Ella solía hacerlo de la mano de su hermana, Pippa Middleton, con quien constantemente era fotografiada, convirtiéndose así en las estrellas de importantes portadas de revista.

Pippa Middleton fue el apoyo incondicional de Kate cuando terminó su relación con el príncipe William Getty Images

Fue entonces que la revista Tatler decidió apodar a las hermanas como las ‘Sizzler Sisters’, un apodo que se basó en una pareja de cantantes de salón del programa Kids in the Hall, interpretado por Kevin McDonald y Dave Foley. Asimismo, el creativo sobrenombre pudo deberse a que la palabra “sizzler” tiene múltiples significados, entre ellos: emocionante, apasionante o sexy.

Así fue el periodo de soltería de Kate Middleton después de terminar con el príncipe William por teléfono

Según relata el biógrafo real Robert Jobson, en su más reciente libro “Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen”, tanto Pippa como sus amigas ayudaron a la joven Kate a “recuperarse”, saliendo de fiesta con ella.

Los príncipes de Gales dejaron su relación brevemente por un tiempo Getty

A menudo se le veía a Kate bailando toda la noche con sus amigos. Su hermana menor, Pippa, se mudó con ella a Chelsea y la acompañaba en fiestas y eventos. “Catherine aceptó una serie de invitaciones y, al menos en público, parecía más vibrante y sociable de lo que había sido durante algunos meses», escribe Jobson.

Kate Middleton tuvo un periodo de soltería en 2007 tras terminar con el príncipe William brevemente Getty Images

Pero no todo el periodo de ruptura se trató de fiestas para Kate Middleton. Según relata el Daily Mail, “Catherine también contaba con otra red de apoyo de mujeres. Se había unido a un equipo de carreras de botes dragón compuesto exclusivamente por mujeres, acertadamente llamado las Hermanas Scion”.

Por otro lado, el príncipe William se encontraba concentrado en el término de su formación militar y tenía poco tiempo de salir de fiesta, aunque las veces que fue captado en bares llegó a declarar que estaba bien, según relata el Daily Mail. “Estoy muy feliz. Todo está bien. Bebamos el menú", dijo en su momento el joven heredero.

Sin embargo, ese periodo de separación duró poco para la pareja, quien posteriormente tomó la decisión de retomar su vínculo, retirándose progresivamente del estilo de vida que habían llevado durante sus respectivos periodos de soltería.