Revelan que Kate Middleton tuvo una profunda transformación espiritual tras su diagnóstico de cáncer

El diagnóstico de cáncer cambió drásticamente la vida de Kate Middleton, por lo cual, además, tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia y dejar de lado sus deberes y su agenda de trabajo para poder centrarse en su salud y tratar su enfermedad.

Sin embargo, estos no fueron los únicos cambios que la princesa de Gales experimentó a raíz de este padecimiento ya que, recientemente, aseguran que la royal de 42 años también tuvo una profunda transformación a nivel espiritual derivado de esta lamentable situación.

La conversión religiosa de Kate Middleton a raíz de su enfermedad

De acuerdo con lo que contó el biógrafo y escritor Robert Hardman en un extracto de su nuevo libro, titulado Charles III: New King. New Court. The Inside Story, la esposa del príncipe William se habría vuelto mucho más espiritual derivado de la enfermedad que le ha azotado este año.

Un experto en realeza asegura que Kate Middleton se ha acercado más a la fe religiosa Getty Images

Según lo relatado por el autor, Kate Middleton se habría “interesado más” en su fe religiosa tras el diagnóstico. Además, Hardman reveló que un amigo cercano a la familia que asiste a la iglesia comentó que “las cosas son más esperanzadoras” para la princesa. En tanto que este interés por la religión es un punto que también la uniría más a su suegro, Carlos III, quien sabemos que tiene bien cimentadas sus creencias en la iglesia anglicana.

Por otro lado, el mismo biógrafo señaló que el heredero al trono británico es el que tiene cierto rechazo a este tema ya que no se siente del todo identificado con la religión, incluso, “rechaza ciertos aspectos del ceremonial” católico anglicano. En el libro, Hardman describe al príncipe como un “joven moderno” que no comparte los mismos ideales de su padre en el aspecto religioso.

Incluso, el escritor menciona en un extracto del libro, publicado por el Daily Mail, que “en los círculos reales, no es ningún secreto que William no comparte el sentido espiritual del Rey, y mucho menos la inquebrantable devoción de la difunta Reina a la Iglesia”.

¿Qué religión es Kate Middleton?

Antes de su boda, Kate Middleton fue bautizada en la iglesia de Inglaterra Archivo

La princesa profesa la religión anglicana desde pequeña. Incluso, antes de su boda con el príncipe William fue bautizada en la Iglesia de Inglaterra. Algo que. si bien no era obligatorio para casarse, lo hizo para reafirmar su fe y la importancia de la religión en su vida.

Mientras que esta confirmación también la preparó para su futuro papel de reina consorte, ya que el monarca británico es tradicionalmente el Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra. Un rol que, en teoría, su esposo asumirá cuando asuma el trono británico.