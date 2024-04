La emotiva comparación que hizo Felipe VI entre Amalia de Orange y Leonor de Borbón durante su discurso en Holanda, ¿qué dijo?

La jornada del pasado miércoles 17 de abril definitivamente pasó a la historia, no solo por el importante reencuentro de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz de España con sus homólogos Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, sino también por el debút en eventos de gala de la princesa heredera Amalia de Orange, quien ha demostrado que cada vez se encuentra más preparada para el momento en el que tenga que llegar al trono de su nación.

Fue exactamente al final del primer día de la visita de Estado de los reyes de España a Holanda cuando se suscitó la esperada aparición de la primogénita de los reyes neerlandeses, durante la cena de gala ofrecida en el Palacio de Ámsterdam, en la cual acontecieron toda una serie de detalles curiosos que hicieron hablar a la prensa, entre ellos el discurso pronunciado por el rey Felipe.

Felipe de Borbón lanza un guiño a la princesa Leonor en su discurso en Holanda

A pesar de que la princesa Leonor no asistió junto con sus padres a la visita diplomática a Holanda, pues aún se encuentra en periodo de evaluación dentro de la Academia Militar de Zaragoza, el rey Felipe no dejó de tenerla presente en sus pensamientos, por lo que no dudó en mencionarla durante el discurso que pronunció durante la cena de gala.

Además, cabe mencionar que el guiño a la princesa de Asturias hecho por Don Felipe llamó aún más la atención al tratarse de un comentario relacionado con la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima.

“Nuestras monarquías parlamentarias avanzan juntas hacia el futuro, de la mano de dos mujeres jóvenes de su generación, la princesa Amalia y la princesa Leonor, profundamente comprometidas con su nación y su pueblo”, fueron las palabras del monarca de Asturias, las cuales fueron interpretadas por muchos como una sútil comparación entre las herederas.

La “ventaja” que Amalia de Holanda lleva a la princesa Leonor de Borbón

Tanto Amalia de Holanda como Leonor de Borbón llegarán a ser reinas algún día de sus respectivas naciones

Tanto la princesa Leonor de España como su homóloga Amalia de Orange se encuentran trazando poco a poco su camino para convertirse en reinas, sumando, cada una por su lado, actividades a su trayectoria como herederas.

Sin embargo, en esta ocasión se ha demostrado que la hija de Máxima y Guillermo le lleva una clara ventaja a la princesa Leonor, al ya haber presenciado su primera cena de gala, un acto que aún no se suma a la lista de primeras veces de la princesa de Asturias, quien a finales de octubre de 2023 cumplió 18 años, mientras que Amalia este año cumplirá 21 años de vida.