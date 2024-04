La estricta regla que impone el padre de Letizia Ortiz durante las reuniones familiares

Para nadie es un secreto que el padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz, siempre se ha manejado bajo la más absoluta discreción, razón por la cual poco o nada sabemos sobre su vida personal; sin embargo, gracias a sus redes sociales conocemos algunos detalles sobre su personalidad.

De hecho, Jesús es muy activo en la plataforma de X (antes Twitter) y emite comentarios sobre diferentes posturas de un tema e incluso suele responder opiniones de otros usuarios, lo que le ha valido que en ciertas ocasiones se genere polémica.

¿Qué condición impone Jesús Ortiz en sus reuniones familiares?

Sin embargo, a través de una respuesta que hizo a una internauta, el padre de Letizia reveló cómo es la dinámica que sigue cuando suele reunirse con su familia. La usuaria Natalia Velilla aconsejó que la televisión debe estar “fuera de los dormitorios” y que además se debería controlar el uso de los dispositivos móviles “incluso entre adultos en cuanto a horario y lugar de uso”.

Jesús Ortiz considera que en las cenas familiares no debe haber televisión Getty Images

Mientras que el periodista jubilado no solo avaló este comentario, pues además de que considera esto como una “medida imprescindible”, también añadió que “en las cenas” todos deben estar “sentaditos en la mesa, a ser posible todo el grupo familiar a la vez, charlando y compartiendo el día; y nada de bandeja o mesa de comedor delante de la tele”, recalcó.

Por otro lado, también considera que debe existir un equilibrio en el uso de los celulares por parte de los adolescentes, pues sabe bien que muchas de las relaciones sociales que los menores mantienen son a través del móvil.

Es por estas declaraciones que podemos intuir que cuando se reúne en su casa a cenar con Doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, seguramente no ven nada de televisión y tampoco usan dispositivos móviles.

¿Quién es Jesús Ortiz?

Jesús Ortiz siempre ha sido muy cercano con su hija Letizia Ortiz Getty Images

Además de ser el suegro del rey Felipe VI y padre de Letizia, es también una de las personas que más llama la atención por la gran cercanía que tiene con la reina consorte, así como por el discreto perfil que se ha esmerado en mantener desde que su hija forma parte de la Casa Real de España.

También, ha dedicado gran parte de su vida al periodismo, algo que la descripción de su perfil de la red social X deja ver. “Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión”, se lee.

En cuanto a su vida sentimental, Jesús Ortiz estuvo casado con Paloma Rocasolano, la madre de sus tres hijas, por 27 años, hasta que se divorciaron a finales de los años 90. Mientras que su actual esposa es la periodista Ana Togores.