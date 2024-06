La hilarante broma que hizo un representante de la Familia Real a David Beckham en un acto oficial

El pasado 11 de junio se llevó a cabo en las inmediaciones del Palacio de St James la ceremonia inaugural de los premios de la Fundación del Rey, un acto que fue presidido por el propio Carlos III, quien, a pesar de estar luchando contra el cáncer, mantiene su agenda real activa.

En dicha celebración el monarca pudo sostener un encuentro con importantes representantes institucionales de la monarquía y relevantes actores de la vida pública británica, como el ex futbolista inglés David Beckham, con quien no se reunía, o al menos de manera pública, desde octubre del año pasado, cuando ambos estuvieron presentes en una discreta reunión celebrada en el Palacio de Buckingham.

En el encuentro también estuvieron presentes Sir Rod Stewart, quien se unió su esposa, Lady Penny Lancaster; la modelo Naomi Campbell; la actriz Sienna Miller; el editor Edward Enninful; y el chef Raymond Blanc. Todos ellos presentes con el fin de defender el enfoque de la Fundación, el cual se centra en la construcción de entornos sostenibles, la revitalización de la artesanía patrimonial y la vida en armonía con el mundo natural.

David Beckham fue objeto de risas en los premios de la Fundación del Rey 2024

David Beckham es embajador de la Fundación del Rey Carlos III @KingsFdn

El esposo de Victoria Beckham acudió al importante evento en su calidad de embajador de la Fundación del Rey, un título que se le otorgó recientemente, después de haber intercambiado algunos consejos de apicultura con el rey Carlos en Highgrove.

Sin embargo, más allá de su icónica presencia, lo que realmente dio la nota sobre la presencia del ex futbolista ante el rey fue la broma que Sir Rod Stewart le dirigió en medio de todos, desatando las risas de todos en la sala.

Al presentar el premio a la enseñanza, Stewart dijo ante la multitud que él y su esposa Lady Penny tenían el honor de ser embajadores de la Fundación. Respecto a esto, cabe mencionar que la pareja es amiga íntima de Carlos III y que, incluso, Lady Penny saludó al rey al entrar al evento con un beso en la mejilla.

Por años David Beckham se ha mantenido cercano a la Familia Real Británica, persiguiendo su título de “caballero” @KingsFdn

Continuando con el discurso, Sir Rod se enfocó en la figura de Beckham narrando que ambos comparten el papel de embajador de la Fundación, pero haciendo una referencia en broma al único honor que aún no tienen en común. “También me siento maravillosamente honrado de ser un caballero, y David, ¡el tuyo llegará pronto!”, haciendo referencia al título que desde hace años el deportista y empresario ha perseguido fervientemente, pero no ha conseguido.

¿En qué consiste el título de “caballero” que tanto anhela David Beckham?

El término «sir» es una variación de «sire», un término honorífico utilizado en toda Europa junto con «seigneur», que se utilizaba para referirse a un señor feudal. El término sir se utilizó por primera vez en Inglaterra en 1297 como título para los caballeros. Además, este título es el máximo otorgado por la Excelentísima Orden del Imperio Británico y se le concede sólo a aquellos que no forman parte de la monarquía, pero que han contribuido al desarrollo de la humanidad, ya sea por medio de las ciencias, el arte o que han hecho caridad.

Ser condecorado por la Orden Oficial del Imperio, también contempla la realización de un juramento de lealtad al reino, para finalmente obtener un rango mayor que cualquier otro ciudadano.

La entrega de dicho reconocimiento debe realizarse con mínimo la presencia de un miembro adscrito a la monarquía.