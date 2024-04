La inesperada imagen del príncipe Harry con medallas militares que generó polémica

Mientras el Palacio de Buckingham ha dado muestras de que la salud del monarca británico mejora, el príncipe Harry está envuelto de nuevo en la polémica luego de que luciera sus medallas militares para darle un premio a una soldado.

El duque de Sussex reapareció esta semana en un video grabado desde su mansión de Montecito, California, en donde mandó un mensaje a la ganadora del gong de Soldado del Año, la sargento de primera clase Elizabeth Marks.

Mientras que este video fue realizado para la ceremonia de entrega de premios organizada por el medio Military Times, a la que Marks sí acudio. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de este material audiovisual en el que aparece el duque de Sussex, de traje negro y con corbata roja, es el hecho de que vistió con sus cuatro medallas del ejército británico.

El príncipe Harry lució sus cuatro medallas del ejército británico X: @ChrisBaronSmit1

El príncipe Harry usó sus medallas pese a que ya no tiene títulos militares

Este gesto, que para algunos podría pasar desapercibido, en realidad ha generado polémica si tomamos en cuenta que el pelirrojo royal fue despojado de sus títulos militares luego de que él y su esposa, Meghan Markle, decidieran separarse de la corona británica en 2020.

Por ello es que, en teoría, al ya no contar con esas distinciones militares Harry ya no podría usarlas en su vestimenta. Además de que también se le prohibió usar su uniforme militar ceremonial. Pero, aún así, todo parece indicar que el hijo menor de Carlos III no está dispuesto a seguir estas instrucciones.

Cuando el príncipe Harry se separó de la corona británica se le despojó de sus títulos militares Getty Images

Recordemos que cuando los Sussex dejaron de ser miembros en activo de la realeza no solo se le retiraron sus títulos militares al príncipe, sino que además les impusieron unas medidas que les impiden participar en actos oficiales que dependan de la corona.

La próxima visita del príncipe Harry a Reino Unido

Por otra parte, esta polémica se da días antes de que el hermano del príncipe William realice su viaje a Londres con motivo de los Juegos Invictus. Una justa deportiva que el mismo duque creó para veteranos militares retirados o en activo que padezcan de algún tipo de discapacidad.

El príncipe Harry viajará al Reino Unido a principios de mayo Getty Images

Será el próximo 8 de mayo cuando el pelirrojo royal pise tierras británicas, aunque de momento no se sabe si la duquesa de Sussex y sus hijos lo acompañarán en esta justa deportiva, ya que hasta ahora solo se ha confirmado la presencia de Harry.