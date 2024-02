La peculiar observación de la reina Isabel II sobre el vestido de novia de Meghan Markle

La actriz Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron el 19 de mayo del 2018, hace poco más de cinco años, y nuevos secretos siguen saliendo a la luz. Ahora se revela la peculiar opinión de la reina Isabel II sobre el vestido de bodas que usó la novia en el altar.

El pasado 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel murió en el Castillo de Balmoral, Reino Unido. Pero su recuerdo no descansa. Ahora, surgen nuevas memorias, compiladas en el nuevo libro sobre la familia real británica: My mother and I, de Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty. Aunque el libro de Seward saldrá a la venta el 29 de febrero, ya se han revelado algunas partes de su contenido. A manera de aperitivo o entrada, la autora nos está preparando para lo que vendrá.

“Esta es la historia de cómo Charles fue moldeado y moldeado por su herencia. Su madre fue la mujer que siempre amó, pero con la que nunca pudo estar cerca. Como Reina, ella sostenía la caja de Pandora de la corona y todo lo que él podía hacer era esperar y aprender. En la vejez de su madre, finalmente recibió de ella el afecto y el respeto que había anhelado durante tanto tiempo”, se afirma en la promoción del nuevo libro.

Si bien My mother and I, como el título indica se enfoca en la relación de madre e hijo, no sólo habla de Isabel II y Carlos III, también narra jugosas anécdotas de los ahora príncipes de Gales y de los duques de Sussex.

A más de 5 años de su unión, surgen nuevas anécdotas sobre la boda de Meghan y Harry Archivo

Un vestido con secreto

En la historia de la realeza contemporánea, en el capítulo de bodas reales, el vestido de novia de Meghan Markle ocupa un lugar privilegiado. Su diseño fue un auténtico sueño de alta costura. De líneas aparentemente simples, el modelo requirió más de 4 mil horas de trabajo y cerca de medio año en su confección.

La creación, firmada por la maison Givenchy, fue “inspirado en el Hollywood clásico”, así lo reveló Clare Waight Keller, quien fuera la directora creativa de la firma. Pero no fue el único secreto que contó. Recientemente, la diseñadora dijo que el vestido cumplió con la tradición que dicta “llevar algo azul”. Por eso, “cosimos en el dobladillo del vestido un pequeño retal de cuadros azules, (Meghan) ella era la única que sabía”.

A año y medio de su muerte, se revelan algunas agudas observaciones de la reina Isabel II. Archivo

Qué dijo Isabel del vestido de Meghan

De acuerdo a Seward, la reina Isabel II tuvo una peculiar observación respecto al color del vestido de novia de Megha Markle, un comentario que causó revuelo en la familia real. La fallecida monarca británica opinó que el diseño era muy blanco “para una divorciada”.

Recordemos que la actual duquesa de Sussex estuvo casada en primeras nupcias con Trevor Jed Engelson (47 años). De 2011 a 2014, la actriz fue esposa del director, productor y cazatalentos estadounidense.

Como parte de la promoción del libro My Mother and I, la editora en jefe de Majesty reveló que la reina había externado sus observaciones a una de sus confidentes más cercanas. A su pirma Lady Elizabeth Anson, la reina le mencionó que el look nupcial de Meghan era “extravagantemente virginal”.

“En opinión de la monarca, no era apropiado que una divorciada que se volvía a casar por la iglesia pareciera tan extravagantemente virginal”, le dijo a Seward, una fuente cercana a la reina. Si bien la monarquía británica ha permitido divorcios e, inclusive, el actual rey está casado en segundas nupcias con una mujer divorciada, hay algunas tradiciones que se intentaban conservar, como la de que el color blanco representa pureza.