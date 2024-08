La princesa Leonor dicta tendencia con su look más noventero: 3 claves para replicarlo

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, continúa disfrutando de su verano en Mallorca, al lado de su madre, la reina Letizia Ortiz, y su hermana, la infanta Sofía. Durante los pocos días que van de su estancia, madre e hijas se han atrevido a modelar sus looks más casuales, lo cual, sin duda, ha dejado cautivadas a todas aquellas seguidoras de la Casa Real, quienes encuentran en estas figuras toda una fuente de inspiración para sus atuendos cotidianos.

Anteriormente, la noche del pasado 4 de agosto las royals asturianas deslumbraron con outfits muy a lo ‘boho chic’, los cuales estuvieron protagonizados por los vestidos más llamativos de la temporada. Días después, durante un paseo casual en las calles de Palma, hemos visto a las tres luciendo estéticas mucho más apegadas a lo vintage.

Y, especial, ha llamado la atención la elección de estilo hecha por la princesa Leonor para dicha salida, en la cual, cabe destacar, también fue captada por primera vez conduciendo un automóvil.

La princesa de Asturias se lució frente al volante, conduciendo por las calles de Mallorca Carlos Alvarez/Getty Images

La razón por la cuál todos los ojos de las fashionistas se han girado hacia la primogénita de Felipe VI tiene que ver con que a simple vista su último look veraniego parece referenciar a importantes íconos pop como Rachel Green de “Friends” o Carrie Bradshaw de “Sex and the city”. Esto por que el estilo capri de sus pantalones y su blusa strapless recuerdan a muchos de los estilismos lucidos en pantalla por los famosos personajes, interpretados por Jennifer Aniston y Sarah Jessica Parker, respectivamente.

El último look de la princesa Leonor nos recordó a importantes íconos de los 90’s. Getty Images

¿Cuáles son las claves para replicar el look noventero de la princesa Leonor?

Sin irse con complicaciones, la futura reina de España tomó en cuenta 3 claves básicas de moda para dictar su más reciente cátedra en materia de moda veraniega, la primera de ellas se basa en el minimalismo, por lo cual su outfit noventero estuvo conformado por una sola capa de prendas, formada en conjunto por un pantalón blanco de lino con corte al tobillo y un coqueto top con botones al frente y estampado floral.

Las representantes de la Casa Real española se lucieron en Mallorca con sus mejores looks estivales Carlos Alvarez/Getty Images

La siguiente clave de moda que tomó en cuenta Leonor para brillar durante su caminata estival fue la importancia de su elección de calzado, el cual, a pesar de ser lo suficientemente cómoda para desplazarse con facilidad, no careció ni un poco de estilo. En esta ocasión la joven de 18 años se decantó por un par de alpargatas de esparto, un tipo de zapatos que no ha dejado de ser utilizado por las mujeres más fashion del mundo esta temporada.

La princesa Leonor lució el look veraniego más trendy. Carlos Alvarez/Getty Images

Por último, cabe mencionar la tercera, pero no más importante cláusula de moda seguida por la heredera: la selección correcta de accesorios, variable que cumplió al pie de la letra llevando un elegante conjunto de joyas y un bolso de rafia azul denim tejido de la marca Sezane. Aunque, más allá de la pieza, su manera de llevarla fue la que logró evocar fácilmente a los íconos noventeros.