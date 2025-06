La princesa Leonor llegó a Estados Unidos: todos los detalles de su viaje en el extranjero

La princesa Leonor ha llegado a Nueva York esta semana, marcando así la última escala de su travesía de casi seis meses a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, como parte de su formación militar.

Desde su partida el pasado 11 de enero desde Cádiz, la heredera al trono español ha recorrido más de 20,000 millas náuticas, visitando países como Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana y, finalmente, Estados Unidos.

Leonor de Borbón llega a Nueva York a bordo de Elcano

Fue el pasado miércoles 4 de junio, alrededor de las 7:00 a.m. hora local, cuando el buque atracó en el muelle 88 del río Hudson, según lo que recoge Infobae. Tras ello, Leonor de Borbón, vestida con el uniforme blanco de verano de la Armada, saludó desde la cubierta junto a sus compañeros guardiamarinas.

La princesa Leonor arribó a Nueva York la mañana del pasado 4 de junio IG: @casareal.es

Tras el arribo, el capitán Luis Carreras-Presas do Campo, actual comandante del buque, fue abordado por los medios, quienes no dudaron en preguntarle especialmente por la princesa de Asturias. Y si bien trató de no dar detalles sobre la royal, sí destaco que el trato de Leonor con la tripulación es “frrecuente, inmediato y personal”

Así será la agenda de la princesa Leonor en Estados Unidos

Durante su estancia en Nueva York, la princesa Leonor tiene prevista una agenda bastante cargada. Este jueves 5 de junio, asistirá al espectáculo “A Musical Fantasy from Spain” en el Carnegie Hall, interpretado por la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid. Luego, el viernes 6 de junio, la royal participará en la tradicional jura de bandera a bordo del buque Elcano, donde actuará como abanderada.

Aunque se especuló sobre la posibilidad de que la reina Sofía o la infanta Sofía la acompañaran en Nueva York, finalmente la princesa no fue recibida por ningún miembro de la Familia Real Española en esta escala. No obstante, se espera que coincida con Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, en una cena de gala organizada por la Fundación Aliados de la Cultura, Educación y Ciencia Hispánicas (AHCES).

Tras su estancia en Estados Unidos, la princesa Leonor regresará en avión a España el 10 de junio IG: @casareal.es

¿Cuándo regresará la princesa Leonor a España?

Tras su estancia en Nueva York, Leonor regresará el 10 de junio a España en avión para continuar su formación militar. Posteriormente, el 14 de junio se incorporará a la fragata Blas de Lezo, participando en el ejercicio de alta intensidad “Dédalo 25" en aguas del Atlántico y del Mediterráneo Occidental.

Posteriormente, se reunirá con sus compañeros en Gijón el 3 de julio y desembarcará definitivamente en Marín el 13 de julio, completando así su instrucción en la Armada. Mientras que a partir de septiembre, la princesa iniciará la última parte de su formación en la Academia General del Aire en San Javier.