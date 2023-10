La reina Isabel II: los momentos más virales por los que la recordamos

Considerada la monarca más longeva del Reino Unido y del mundo, la reina Isabel II estuvo frente del trono 70 años, durante los que presenció hitos históricos y protagonizó momentos virales, por los que la recordamos.

La coronación de la monarca fue la primera televisada y, a lo largo de su reinado, vivió sucesos internacionales como el asesinato de John F. Kennedy, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Europea, por sólo mencionar unos cuantos hechos históricos.

Pero, además de los momentos que atestigúo durante su reinado, ella protagonizó muchas más. Algunos siguiendo el más estricto protocolo, otros planeados para causar sorpresa y, otros más, asumiendo con espontaneidad y carisma las circunstancias.

Aunque en la mayoría de las ocasiones mostraba un rostro sereno, dominando sus emociones, no siempre salió todo a su favor. Pero ella aprendió poner buena cara en múltiples ocasiones.

Citando las palabras de su hijo, quien recientemente logró hacer burla de uno de sus peores momentos: “El sentido del humor británico es mundialmente conocido. No es lo que hacemos. Nuestra capacidad para reírnos de nosotros mismos es una de nuestras grandes características nacionales. Menos mal, dirán ustedes, dadas algunas de las vicisitudes a las que me he enfrentado este último año con plumas estilográficas que fallaban de manera frustrante”.

Los momentos virales de Isabel II

1) Coronación

La coronación de la reina Isabel II fue un evento solemne y de esplendor celebrado en todo el mundo, que marcó el inicio de un reinado histórico y prolongado. Y que, por primera vez en la historia, pudo apreciarse a detalle en televisión. En sí, la ceremonia nunca había sido grabada.

Aunque se filmó a color, la transmisión fue hecha en blanco y negro. El pueblo británico se reunió en salas de estar, cines y teatros, para poder poder ver la cobertura.

“Las ceremonias que han visto hoy son antiguas, y algunos de sus orígenes están velados en las brumas del pasado. Pero su espíritu y su significado brillan a través de los tiempos, tal vez nunca más que ahora”, fueron las palabras que la propia monarca expresó en su coronación.

2) ¿Chica Bond?

Para entradas triunfales, la de la reina Isabel II en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de 2012. Durante el tradicional evento de apertura, vimos una nada convencional aparición de la monarca británica.

La peculiar escena fue protagonizada por la monarca y James, James Bond (en ese entonces, interpretado por Daniel Craig) y contó con las actuaciones especiales de los queridos perros raza corgi de la monarca.

¿Te imaginas ver volar a la reina por los cielos? ¡Pues lo hizo (o fingió que lo hizo)! Escoltada por el agente secreto 007, la reina se aventó de un helicóptero, planeó en paracaídas y aterrizo en el estadio de Londres. Instantes después, la reina aparecía entre las gradas, sin perder compostura, recibiendo la ovación del público asistente.

3) En competencia con Obama

Ya más familiarizada con los videos virales, en 2016, la reina lo volvió a hacer, protagonizó un sketch divertido junto al príncipe Harry, quien se encontraba en campaña de promoción de los juegos Invictus.

Durante el corto, Harry le está mostrando algunos de los participantes del evento cuando recibe un mensaje de Michelle Obama. Así que decide mostrárselo a su querida abuela.

En la misiva vemos al, en ese entonces, presidente y la primera dama de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama, quienes retan a Harry a un desafío deportivo. Inmediatamente, la reina expresa: “Oh, ¿de verdad? Por favor”.

4) Té con Paddington

El video se grabó con motivo del jubileo 70 y la escena no puede ser más tierna. De un lado vemos a uno de los personajes de ficción más adorables de todos los tiempos: Paddington, del otro lado de la mesa está, solemne, la mismísima reina Isabel II.

Durante la conversación se revela uno de los más grandes secretos de las mentes ociosas: ¡¿qué llevaba Isabel II en su bolso?! Para sorpresa de todos, el contenido es un delicioso sándwich de mermelada.



El pasado 8 de septiembre se cumplió el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, una mujer que con un gran sentido del humor, fue capaz de encontrar alegría en situaciones inesperadas y nos dejó divertidos momentos virales, por los cuales la recordamos.