Las claves de Letizia Ortiz para lucir un traje en primavera de manera elegante

Una semana después de lo previsto, los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, recibieron en la Zarzuela al presidente de Ucrania, Volodimír Zelenski, quien estuvo de visita en Madrid con el fin de reunirse también con el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Y, más allá de la importancia del encuentro de carácter internacional, la prensa española e internacional se dio a la tarea de destacar los detalles que rodearon a la imagen de Doña Letizia, quien, aún con su lesión del pie, logró lucir sofisticada portando unl estilo de calzado bajo y un traje sastre estilizado de una forma muy peculiar.

Los Reyes reciben al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el Palacio Real de Madrid donde tendrá lugar un almuerzo ofrecido en su honor.



➡️https://t.co/Z9CBu9dNMm pic.twitter.com/Gkgralmvpf — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 27, 2024

Así se lleva traje sastre en primavera, según Letizia Ortiz

La primera variable que la esposa del rey Felipe modificó para estilizar de manera fresca su look tipo sastre fue el intercambiar el típico uso de camisa lisa o blusa de seda por un top lencero en color negro, el cual hizo que el efecto del escote en V corriera a cargo del blazer oversized del conjunto.

Letizia Ortiz tiene la fórmula perfecta para dar un nuevo toque a sus conjunto sastre Instagram

Otra variable con la que Letizia dio el giro su típico look formal, fue el dejar atrás el uso de stilettos para dar paso al uso de un par de las ballerinas de moda: el modelo Black “Tikal” de la firma española Barefoot, la cual es una marca que se caracteriza por elaborar sus productos a partir de métodos y materiales sustentables.

De esta manera, la consorte demostró que es posible mantenerse cómoda aún sin portar zapatillas deportivas, ya que existen otras opciones de calzado plano ideales para combinar con conjuntos de blazer y pantalón sastre.

Tops lenceros, la nueva apuesta de estilo de Letizia Ortiz para lucir sofisticada

La esposa de Don Felipe tiene una nueva fórmula de estilo favorita: la combinación de conjuntos sastres oversized con tops de seda estilo lencero, lo cual hace décadas hubiera resultado una apuesta de moda impensable para una royal.

Sin embargo, como ya es costumbre, Letizia ha optado por romper esquemas, resaltando su belleza por medio de la conjunción de prendas formales con otras adscritas a la estética casual, lo cual a su vez la ha convertido en un referente del street style contemporáneo para las mujeres que se encuentran en su mismo rango de edad.

La combinación de trajes de diferentes colores con tops estilo lencero es la nueva apuesta favorita de Letizia Samuel de Roman/Getty Images

Antes de reunirse con Zelenski, la ex periodista ya había aplicado esta fórmula durante la presentación del documental “La Ciencia de las Mujeres de África” en Madrid, a la cual asistió el pasado 23 de mayo, sorprendiendo al mundo entero por su atrevida decisión de portar como prenda exterior una interior, combinada, además con un par de tenis; esto debido a que por prescripción médica aún no puede recurrir a calzado alto para sus looks.