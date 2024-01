Las inesperadas revelaciones que hizo el rey Federico sobre Mary de Dinamarca en este nuevo libro

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que este inicio de año ha sido de los mejores en mucho tiempo para Federico de Dinamarca quién se proclamó como el nuevo rey danés hace dos semanas luego de la abdicación al trono de su madre, la reina Margarita II.

Es por ello que, con motivo de dicha proclamación, que la Casa Real Danesa ha decidido lanzar un nuevo libro sobre el monarca llamado Kongeord (Palabra del rey), en el cual se revelan, entre otras cosas, algunos aspectos íntimos de su relación con Mary de Dinamarca.

¿Qué dijo el rey Federico de su relación con Mary de Dinamarca?

A través de la cuenta oficial de Instagram de la misma institución se anunció este nuevo libro. En el mismo, el hijo de Margarita II comparte varios de sus pensamientos y sentimientos sobre la monarquía, aunque también nos da más detalles de cómo es su matrimonio con la ahora reina consorte de Dinamarca.

Según el rey Federico, su esposa Mary le recuerda que no siempre tiene la razón GETTY IMAGES

Sobre este tema, Federico X dijo que Mary es su compañera y que tienen una “súper dinámica” como pareja. Sin embargo, recalcó que a pesar de que tanto él como su hermano Joaquín recibieron una educación patriarcal, las cosas son muy diferentes con su mujer.

“He aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo la razón y que mis palabras no se creen automáticamente, solo porque soy el hombre de la casa”, según las páginas de esta biografía.

También, el autor de esta obra recoge que el rey califica a Mary como “una mujer de su tiempo” y que además, su relación con ella ha alcanzado un “punto estable”. Una expresión bastante contradictoria si tomamos en cuenta que hasta hace unas semanas, la prensa internacional todavía hacía eco de las polémicas fotografías en las que aparecen él y Genoveva Casanova.

Mary y Federico de Dinamarca han alcanzado un punto estable en su relación, según el mismo monarca Getty Images

Respecto a su vida familiar, Federico también dejó en claro que este es uno de los aspectos de su vida que más disfruta en este momento. “Me encanta el matrimonio, mi mujer, nuestros hijos y toda la felicidad que surge de las personas que consiguen permanecer juntas y perseverar”.

Aunque también reveló que su reinado será diferente al de la recién monarca saliente. “Lo vamos a hacer diferente a mi madre, tanto en la organización y administración de la Casa Real, como en cómo compaginamos familia, trabajo y tiempo libre. Mary y yo somos hijos de nuestro tiempo y hemos recibido una educación diferente a la de mi madre y a la de mi abuelo”, recalcó.