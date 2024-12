Letizia Ortiz lució el peinado más rejuvenecedor que todas las +50 van a querer copiar

La mañana de este martes 17 de diciembre, la reina Letizia Ortiz acudió a presidir la clausura de la XVII edición del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, evento que fue organizado por la FundéuRAE y la Fundación San Millán de la Cogolla.

Para la importante ocasión, con la cual la monarca inauguró su agenda de la semana, Letizia decidió innovar un poco en su look, por medio de un peinado suelto con ondas, un estilo que se diferenció levemente de la melena lacia que siempre suele llevar.

Copiar el estilo de cabello con ondas hacia afuera de la esposa de Felipe VI no resulta complicado, ya que para ello lo único que se necesita es de un artefacto de belleza que emita calor, ya sea una plancha, una secadora o bien un par de tenazas.

La reina Letizia tiene las claves para lucir el peinado más rejuvenecedor Casa Real

¿Cómo hacer el peinado suelto con ondas de la reina Letizia Ortiz?

Toma en cuenta que para lograr lucir un cabello radiante y saludable como el de la madre de la princesa Leonor tienes que dar a tu melena el tratamiento termoprotector adecuado, para que de esta manera, tu look no se vea estropeado por mechones quemados o secos.

El segundo punto a tomar en cuenta para imitar el peinado rejuvenecedor de la reina, son los utensilios que necesitas. Entre ellos se enlistan:

Protector térmico

Plancha alisadora o rizador

Peine o cepillo

Pinzas para dividir el cabello

Spray de fijación ligero o mousse (opcional)

La reina Letizia innovó en su look peinándose con ondas Casa Real

Finalmente, sigue el siguiente paso a paso para lograr un peinado suelto de ondas perfecto:

Asegúrate de tener el cabello completamente suelto. Si es necesario, puedes aplicar un producto de volumen en las raíces para dar más cuerpo. Aplica protector térmico en todo el cabello para evitar el daño por calor. Divide el cabello: separa el cabello en secciones para que sea más fácil trabajar. Usa pinzas para sostener las partes superiores mientras comienzas con las capas inferiores. Ve tomando y alisando, uno por uno, mechones de 2-3 cm de ancho. Conforme vas peinando cada una de las secciones, deberás ir girando tu utensilio de calor hacia afuera, para lograr el efecto royal que tanto deseas. Cambia el sentido del giro (unas ondas hacia afuera y otras hacia adentro) para lograr un aspecto más natural. Para un look desenfadado y moderno, no rices las puntas por completo. Solo desliza la plancha o tenaza rápidamente al final del mechón. Deja enfriar tu cabello durante unos minutos y luego peina suavemente con tus dedos o con un peine de dientes anchos. Esto aflojará las ondas y les dará un toque más natural. Por último, aplica un spray de fijación suave para mantener las ondas sueltas sin que pierdan movimiento. Evita aplicar demasiado producto para que el cabello no se vea rígido.

Imita el peinado con ondas de Letizia Ortiz para lucir elegante Casa Real

Te aseguramos que siguiendo esos pasos al pie de la letra podrás lograr lucir un look similar al que llevó la reina de España durante este 17 de diciembre en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.