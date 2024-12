Así fue cómo Felipe VI y Letizia Ortiz rompieron el protocolo con Leonor y Sofía en su nueva postal navideña

Esta semana Felipe VI y Letizia Ortiz compartieron su postal navideña para este 2024 en la que incluyeron una fotografía suya junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, uno de los aspectos de esta imagen que más llamó la atención fue el evidente error de protocolo que cometieron en la misma.

Fue el pasado 16 de diciembre que la Familia Real Española publicó su tradicional tarjeta de ‘Christmas’ y para la misma eligieron una foto inédita del día en el que se celebró el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe, en junio de este año.

El error de protocolo en la tarjeta navideña de los reyes Felipe VI y Letizia

Esta fue la postal navideña de la Familia Real Española para este año Casa de S.M. El Rey

En la imagen que los reyes pusieron para la tarjeta de Navidad vienen tanto ellos como sus hijas. No obstante, en el posado resalta el hecho de que sea la infanta Sofía quien se encuentra a un lado del rey, mientras que Leonor se ubica del lado de su madre. Algo que llamó mucho la atención dado que, en las fotografías, la princesa de Asturias es quien suele colocarse cerca del monarca como dicta el protocolo.

Mientras que varios expertos y conocedores de la realeza sugieren que este acomodo no solo rompe con el protocolo real, sino que además también buscan dejar en claro que ambas jóvenes tendrán un rol clave dentro de la monarquía española. Y si bien es evidente que la princesa Leonor es quien tiene un papel más reelevante por ser la heredera al trono, ello no significaría que dejará de lado a su hermana.

También, esta imagen deja de lado los formalismos y exigencias del protocolo para dar paso a una foto mucho más informal y cercana. Un mensaje más que adecuado para estas festividades donde la unión familiar es uno de los valores que más resaltan.

La princesa Leonor y la infanta Sofía han adquirido un mayor protagonismo dentro de la monarquía española Casa Real

Por otro lado, resalta además que los reyes hayan decidido poner a sus hijas en el centro de la foto y cederles el protagonismo. Un gesto con el que quieren recalcar que ellas también van asumiendo más responsabilidades conforme van creciendo.

En cuanto al look de los royals para este posado, la reina Letizia trae puesto un conjunto dos piezas de color azul turquesa, mientras que Leonor de Borbón llevaba un traje de pantalón y blazer rojo. En tanto que Sofia eligió un mono cut out en tono azul marino con estampado efecto tie-dye en morado, rosa fucsia y azul. Un look que ya había usado en los Premios Princesa de Asturias de 2023.