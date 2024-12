Con traje blanco y sin discurso: así fue cómo la infanta Sofía protagonizó su primer acto en solitario

La infanta Sofía realizó su primer acto en solitario la semana pasada. Una aparición con la que la benjamina de Felipe VI y Letizia Ortiz ha marcado su debut institucional como miembro de la Familia Real Española y que, además, ha dado mucho de qué hablar entre la prensa internacional.

Todos los detalles del primer acto en solitario de la infanta Sofía

Fue en la tarde del pasado viernes 13 de diciembre que la hermana de la princesa Leonor se dio cita en su primer acto oficial en solitario con la entrega de los premios del concurso “Objetivo Patrimonio. Concurso de Fotografía Infanta Sofía”, los cuales fueron organizados por Patrimonio Nacional.

La infanta Sofía prescidió la entrega de unos premios de fotografía que llevaron su nombre Casa de S.M. El Rey

Dichos premios se dividieron en tres categorías, por lo que Antonio Farto Casado ganó en la categoría de ‘Palacios y monasterios’, mientras que Emilie Payn en ‘Espacios naturales’ y Teresa Dorado Jiménez en ‘Obras de arte’. También, la infanta entregó los galardones a los finalistas y un diploma acreditativo a los diez primeros lugares en cada categoría.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de este acto público fue el look que eligió para ello, puesto que Sofía de Borbón llevó un traje blanco de chaqueta con doble botonadura y pantalón junto con unas balerinas negras. Una elección de estilo que ha recordado a su madre, la reina Letizia, a quien en infinidad de ocasiones la hemos visto lucir con trajes como los que llevaba su hija menor.

También, cabe resaltar que la joven royal no dio un discurso. Un gesto que no ha pasado desapercibido para varios medios y expertos en realeza, pues hay quienes consideran que sí debió haber dado aunque sea algunas palabras y no limitarse únicamente a saludar y entregar el premio a los ganadores del concurso.

La infanta Sofía llevó un traje blanco para su primer acto en solitario Especial

No obstante, durante la ceremonia la infanta se mostró un tanto nerviosa y pocas veces dejaba escapar una sonrisa. Algo que contrasta bastante con otras apariciones que ha tenido ya sea con sus padres o con su hermana mayor. Aunque ello es comprensible dado que en esta ocasión Sofía se conviritó en la protagonista del evento, un papel al que seguramente no está acostumbrada ya que nunca había asistido en solitario a un evento.

Pero lo que sí es probable es que poco a poco la joven royal vaya apareciendo en más actos ahora que le faltan unos cuantos meses para cumplir la mayoría de edad, pues en abril de 2025 llegará a los 18 años de edad.