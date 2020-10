Los jóvenes príncipes: guapos y casaderos rompecorazones

Adinerados, guapos y casaderos, éstos jóvenes príncipes son los nuevos rompecorazones que deberás poner en tu radar.

Pon en tu radar a estos jóvenes príncipes que se han vuelto los nuevos rompecorazones. Las generaciones de royals siguen (y seguirán) creciendo, y ellos son algunos que han conquistado el medio. ¿Ya los conocías?

Louise Spencer, 26 años

Hijo de Charles Spencer y sobrino de la princesa Diana. A pesar de ser atractivo ha pasado inadvertido gracias a que sus famosas hermanas, Kitty y Eliza, acaparan las miradas. En 2018 se rumoró su fugaz romance con Angelina Jolie, según el diario británico The Mirror.

Nicolás de Dinamarca, 21 años

Primogénito del príncipe Joaquín de Dinamarca y sobrino del futuro rey, Federico. Príncipe y conde de Monpezat, alternó sus estudios militares con el modelaje; debutó en 2018 en la pasarela de Burberry, para convertirse en rostro de casas de moda como Dior Homme y publicaciones.

Mateen de Brunei, 29 años

Es el décimo hijo del sultán Hassanal Bolkiah de Brunei. Este exquisito y educado príncipe es un estuche de monerías, pues además de cursar estudios militares en Sandhurst, en Reino Unido, tiene una maestría en estudios culturales y artísticos de Oriente y África. También es un gran jugador profesional de polo.

Achileas Andreas de Grecia, 20 años

Es hijo de los príncipes herederos Pablo y Marie-Chantal de Grecia. Para Achi, como le dicen de cariño, la vida es un lindo vendaval, pues además de disfrutar la proyección que le da ser príncipe, debutó como parte del elenco de la serie The Bold and the Beautiful.

Arthur Chatto, 21 años

Es el hijo de Sarah y Daniel Chatto, nieto de la princesa Margarita y sobrino-nieto de la reina Isabel II de Inglaterra. Este joven es el orgullo de la casa, pues a diferencia de su hermano Sam, de 24, quien es más bohemio, es embajador de causas de buena voluntad.

