Los reyes de Suecia visitan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en México

Fortaleciendo los lazos entre Suecia y México, la presencia de los reyes suecos Carlos XVI Gustavo y Silvia ha incluído emotivos encuentros como parte de una apretada agenda, como el que protagonizaron al visitar las instalaciones de la agrupación civil Aldeas Infantiles SOS, ocasión que les dio la conocer más sobre la colaboración existente entre gobiernos y sociedad civil en pro de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Vanidades tuvo la oportunidad de estar presente en el evento se llevó a cabo en las instalaciones de Aldeas Infantiles SOS, ahí, la reina Silvia de Suecia (80 años) comentó: “Es maravilloso estar aquí". Y aprovechó para relatar su experiencia con este tipo de agrupaciones: “durante los años, he tenido el privilegio de visitar las aldeas de los niños en varios países y ustedes realmente hacen una gran diferencia para los niños vulnerables”.

Para la soberana, la labor de asociaciones como Aldeas Infantiles SOS tiene un papel fundamental en la sociedad, porque “Muchos de los niños que están bajo su cuidado han perdido sus guardianes por varias razones y no pueden quedarse con una familia de origen. Antes de venir aquí, vivieron sin protección, sin educación, ni salud”, expresó.

Frescamente ataviada de una ligera blusa con estampado de flores, unos pantalones amplios blancos y unas zapatillas rojas de tacón discreto ( y cómodo), la soberana de origen alemán, se mostró abierta a escuchar y apreciar la labor de la fundación. Siempre acompañada de su esposo, Carlos XVI Gustavo (77 años), quien portó un traje sastre azul marino.

La visita surgió del interés por parte de la reina Suecia, conocida por su compromiso con los derechos de los niños cortesía Aldeas Infantiles SOS

El compromiso de Silvia

La reina consorte de Suecia por su matrimonio con el rey, Silvia ha abanderado la lucha contra el abuso de menores y procurado instancias para proteger a los menores menos favorecidos, tal como lo relató: “En 1999, construí la Fundación para proteger a los niños de la violencia y del abuso sexual. Sé que los niños sin cuidado parental están especialmente en riesgo, y es necesario enfatizar lo importante que es para los niños tener acceso al amor y los cuidados de otros”.

La monarca enlistó algunas de las acciones claves que lleva a cabo: “También facilitamos soluciones a largo plazo, como la de alimentar a los niños con familias, y en algunos casos, la adopción, para aquellos que por varias razones no pueden vivir con padres biológicos debido a la violencia, enfermedad, muerte o desplazamiento”.

Con voz tersa y pausada, la reina reconoció la importancia de formar núcleos familiares: “Estas familias, que acogen a los niños vulnerables, ayudan a que haya cambios a largo plazo en sus vidas. La importancia de unir a las familias y asegurar que los niños no se separen de sus padres, a menos que sea necesario. Aquí, ha sido importante el apoyo para la reintegración de los niños y adolescentes con sus familias de origen, cuando sea posible para tener un impacto real y generar un cambio”.

La importancia de verlar por niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad

Más que de palabras, con hechos, la reina demostró su genuino compromiso con los menores menos favorecidos. De ahí la razón de la visita: “Las comunidades de niños SOS colaboran con instituciones públicas y organizaciones comunitarias para abordar los muchos costos de los niños que se encuentran en una situación vulnerable. De esta manera, se asegura que los niños no vivan en una situación de separación. Las familias no están separadas y los niños no se encuentran en las calles”.

Involucrada con el contexto local la reina Silvia recalcó: “En los últimos años, las familias en México han aumentado, dejando miles de niños sin padre o madre. Existe el caso de la señora Lucas C. Andrade, ella recibió el premio Human Rights of the Swedish Government en el 2023 por su trabajo en contra de las personas desaparecidas y las familias. La señora C. Andrade Bacconell ha hablado de su dedicación a ayudar a las familias y las víctimas para formar un modelo de vida real”.

Tras su visita las instalaciones de la agrupación civil Aldeas Infantiles SOS, los reyes de Suecia también se encontraron con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Durante su estancia en el país, los monarcas viajarán a Mérida, Yucatán.