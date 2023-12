¿Los Windsor tienen raíces germanas? El árbol genealógico de la Familia Real Británica al descubierto

La Familia Real Británica cuenta con una riqueza histórica gracias a sus ancestros, aunque está historia no siempre ha sido digna de presumir ya que en varias ocasiones, sus miembros han sido objeto de críticas y polémicas, como su apellido, ya que por si no los sabías, este no era Windsor.

En el remoto caso de que no lo supieras, en el pasado esta Casa Real no se apellidaba de tal forma, pues este obedece a un cambio que hizo el rey Jorge V, hace más de 100 años, y esto tiene su origen en una cuestión política.

¿Cuál era el anterior apellido de los Windsor y por qué se cambió?

Aunque no lo creas, está familia tiene raíces, de 200 años atrás, de una estirpe ducal alemana que proviene del esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto Sajonia Coburgo-Gotha, y de ahí que su apellido real fuera precisamente el de Sajonia Coburgo-Gotha, por lo que, aunque fueran británicos por nacimiento, esto seguía recordándoles sus orígenes germanos.

Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, el monarca británico de aquel momento, que era Jorge V, el abuelo de la fallecida reina Isabel II, decidió borrar cualquier referencia alemana de su familia. Esto debido a las fuertes tensiones políticas que existían entre los países en ese entonces.

El apellido que antes tenían los Windsor evidenciaba sus orígenes germanos GETTY IMAGES

Recordemos que en ese hecho histórico, se enfrentaron Alemania y el Reino Unido, por lo que en la nación británica imperaba el sentimiento antigermano, lo cual se exacerbó debido a un bombardeo que ejecutaron aviones alemanes, conocidos como Gotha, al este de la ciudad de Londres.

De ahí que el rey haya tomado la decisión de esconder, de cualquier modo, sus orígenes germanos, cambiando así su apellido por uno totalmente británico, eligiendo nombrarse Windsor, como el castillo en donde han residido varios reyes desde hace miles de años.

Este cambio fue aprobado en una reunión del Consejo Privado el 17 de julio de 1917, y desde ese mismo se fundó la Casa de Windsor. Mientras que “todos los descendientes por línea masculina de la Reina Victoria, que sean súbditos de estos reinos, excepto las descendientes femeninas que se casen o se hayan casado, llevarán el nombre de Windsor’, según el mandato del entonces rey Jorge V” según la página web royal.

Así fue que se dió este cambio y actualmente ninguno de los miembros de la realeza británica tiene este apellido alemán, ocultando así las raíces de la Familia Real.