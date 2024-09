Marius Borg vive su peor momento en medio del escándalo: así es cómo sus amigos lo dejaron solo

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, se encuentra en un momento sumamente difícil luego del escándalo que se ha generado tras conocerse que a principios del mes pasado fue detenido por presunta agresión a una joven. Una situación que también parece lo ha dejado solo y prácticamente sin amigos.

Fue el pasado 4 de agosto cuando Borg fue encarcelado por la policía durante 30 horas tras agredir físicamente a una joven, por lo que después fue liberado con cargos. Por lo que a raíz de esta situación se desató una gran polémica que lo habría obligado a irse de Noruega y poner rumbo a la región de La Toscana, en Italia.

Marius Borg se habría quedado sin amigos tras el escándalo

En un principio se manejó que la salida del joven del país nórdico se debía a que asistiría a la boda del empresario millonario noruego Kristian Spetalen y la celebrity Karianne Vilde Spetalen, la cual se llevó a cabo el pasado fin de semana. Aunque después su abogado salió a desmentir dicha información.

No obstante, algunos medios locales han señalado que el motivo por el que Marius no asistió a este evento fue porque algunos invitados al enlace nupcial habrían amenazado de no ir si veían al hijastro del príncipe Haakon en la fiesta.

Según cuenta el diario diario Dagbladet, la novia habría dicho que Borg no era bienvenido a su boda. “Veo que se ha especulado mucho sobre la lista de invitados. Marius Borg Høiby no está en la lista de invitados a nuestra boda y no es de mi agrado que los invitados hayan amenazado con retirarse. Ahora pedimos calma a la prensa”, señaló.

Mientras que ello da cuenta de que, al parecer, al hijo de Mette-Marit le han dado la espalda varias de sus amistades, dejándolo solo en un momento en el que, naturalmente, acudiría a sus mas cercanos.

No obstante, la prensa alemana no solo ha criticado fuertemente al hermano de la princesa Ingrid sino también a su madre, Mette-Marit de Noruega, pues aunque ha sido bien acogida por los medios germanos por su historia de amor con el príncipe heredero al trono sueco todavía algunos han criticado seriamente las acciones de su hijo.

Eso sin tomar en cuenta la gran repercusión que ha tenido la polémica para la Familia Real Noruega, pues saben bien que este tipo de escándalos no abona a su buena imagen pública.