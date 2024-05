Mary de Dinamarca tuvo un descuido ante las cámaras, dejó ver la pantalla de su móvil y un detalle causó revuelo

Ya han pasado algunas semanas desde que se llevó a cabo la última visita de Estado de los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary Donaldson, a Noruega; y aún así siguen surgiendo detalles acerca de lo novedosa que resultó la presencia de la monarca australiana en las tierras de Harald V.

En especial, sigue causando revuelo el momento exacto en el que la consorte abandonó el navío Dannebrog a toda prisa, aquel 15 de mayo, cuando Mary llevaba el móvil en su mano, y, en un descuido, fue fotografiada mostrando algunas de las aplicaciones que guarda en su celular.

¿Qué apps tiene Mary de Dinamarca en su celular?

La visita de Mary de Dinamarca a Noruega fue más reveladora de lo que se cree @detdanskekongehus

De acuerdo a lo que el perspicaz autor de la fotografía pudo captar, el teléfono desbloqueado de Mary Donaldson posee entre sus curiosidades la instalación de aplicaciones que van desde herramientas informativas hasta curiosas apps de moda, por lo que podemos concluir que el perfil de la australiana es completamente versátil, aunque siempre comprometido con su papel como representante de la Casa Real danesa.

Respecto a las aplicaciones relacionadas con la productividad y la información, pudimos observar que Mary tiene descargada la plataforma digital del diario estadounidense The New York Times, el cual en más de una ocasión ha dedicado un artículo a Federico X.

En un lugar más superficial, pero no menos importante, se encuentra la afiliacion de Donaldson a las apps de moda: Farfetch, Zalando y About You, tres plataformas que se encargan de comercializar piezas de las más importantes firmas de alta costura, tales como Fendi, Gucci, Jacquemus o Yves Saint Laurent.

El gusto por la moda de Mary Donaldson se ha visto reflejado también en el interior de su móvil Getty Images

El gusto de por el deporte y el juego de Mary Donaldson están presentes en su móvil

Así mismo, en la misma pantalla donde la nuera de la reina Margarita II instala sus apps de moda, se encuentra presente una aplicación estrechamente relacionada con el gusto que la royal posee por el deporte: All Sport, el cual resulta un espacio virtual para organizar rutinas y contar las calorías quemadas al rededor del dia.

Por último, también cabe mencionar que el descuido de Mary de Dinamarca en Oslo relevó una de sus aficiones más ocultas, ya que según lo destacado por el diario El Confidencial, en la pantalla del móvil de la reina danesa también pudo observarse la instalación del juego de lógica y memoria “Woodaku”, el cual funciona en una dinámica similar a la del clásico juego de los 90’s “Tetris”, el cual consiste en ir acomodando bloques.