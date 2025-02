Máxima de Holanda enamoró a los fans de ‘Sex and the City’ por este impactante look: a qué personaje les recuerda

Desde que comenzó el 2025, el estilo de la reina Máxima de Holanda no ha dejado de deslumbrar a todas las seguidoras de la realeza, quienes no paran de obtener inspiración a partir de las llamativas combinaciones de la consorte, las cuales siempre suelen caracterizarse por estar conformadas por piezas cien por ciento coloridas.

Incluso, la modernidad de los outfits de la esposa del rey Guillermo Alejandro han provocado que las fashionistas comparen a Su Majestad con Charlotte York, uno de los personajes principales de la popular serie de los noventa ‘Sex and the City’, interpretado por Kristin Davis.

Así lo afirma la revista alemana Bunte, la cual precisa que, aunque el fanatismo de Máxima por ‘Sex and the City’ no ha sido confirmado aún, sí se tienen varios indicios de que la consorte posee referentes similares a los que solían tener las protagonistas de la serie.

Uno de los outfits de Máxima de Holanda recordó a un personaje de “Sex and the City” HBO

¿Cuál fue el outfit de Máxima de Holanda con el que lanzó un guiño a ‘Sex and the City’?

Durante los primeros días de febrero la reina Máxima tuvo una reunión de acción NCFG en Heeren Loo de la organización de salud. A ese importante evento acudió luciendo un outfit adscrito a la tendencia “total pink”, el cual combinó con glamour un abrigo mullido, pantalones acampanados y una camiseta básica de color rosa pálido.

Una serie de accesorios marrones fueron el toque final con el que la royal argentina completó el look, cuya pieza estrella fue, sin duda, el abrigo largo de Oscar de la Renta, uno de los diseñadores predilectos de Carrie Bradshaw y sus amigas.

Este 2025 Máxima de Holanda ha sacado a relucir su lado más fashionista @koninklijkhuis

La experta en moda holandesa Josine Droogendijk señala en su blog “modekoninginmaxima.nl " que Kristin Davis en su papel de Charlotte York ya había sido vista en el reinicio de la serie utilizando un abrigo similar al de Máxima.

Máxima de Holanda fue comparada con Charlotte York, interpretada por Kristin Davis @koninklijkhuis/ @iamkristindavis

“Es cierto es que el abrigo sienta muy bien a ambas mujeres, a pesar de que Kristin Davis y Máxima de los Países Bajos, son muy diferentes en apariencia”, sentencia Bunte.

Lo cierto es que aunque no tengamos certeza de que la reina de Holanda es fanática de la querida serie noventera, la realidad es que esta no sería la primera vez que la vemos lucir un atuendo muy neoyorkino. Esto a su vez tiene mucho sentido, tomando en cuenta que en 1995, antes de conocer a su actual esposo, Máxima se trasladó desde su natal Argentina a La Gran Manzana para buscar trabajo como ejecutiva financiera.