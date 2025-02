Meghan Markle desató un fuerte debate sobre su anillo de compromiso: esto se dice sobre la lujosa joya

Fue en noviembre de 2017, cuando el príncipe Harry de Inglaterra decidió pedirle a Meghan Markle que fuera su esposa. Esta importante proporción se la hizo en su casa de Nottingham Cottage, mientras ambos preparaban pollo asado; un escenario casual, pero que sin duda se volvió extraordinario gracias al lujoso anillo de compromiso que el duque colocó sobre la mano de su amada.

El hijo menor del rey Carlos III propuso matrimonio a la ex actriz de Hollywood con una extraordinaria argolla de compromiso, valorada en más de 140 mil libras. El hermoso diseño de la joya corrió a cargo del mismo príncipe, en colaboración de la joyería habitual de la difunta reina Isabel, Cleave & Company.

El anillo de comprimiso de Meghan Markle siempre ha dado de qué hablar Getty Images

Cuando Meghan y Harry decidieron hacer público su compromiso y ella presumió su anillo ante el mundo, absolutamente todos quedaron sorprendidos con la prenda, ya que esta posee como elemento principal un gran diamante central de talla cojín procedente de Botswana, lugar donde Meghan y Harry pasaron tiempo juntos al principio de su relación, así como dos piedras laterales de la colección de joyas de la difunta madre de Harry, Lady Di; todas estas piedras engastadas a una banda de oro amarillo.

Sin embargo, no conforme con el lujo con el que inicialmente contaba el anillo, Meghan ha dedicido irlo modificándolo con el paso de los años, haciéndolo cada vez más vistoso. De hecho, el último retoque que la duquesa hizo a la joya no pasó desapercibido entre sus seguidores y detractores, quienes no han parado de hablar acerca de cómo ahora el diamante central de la argolla es más brillante.

¿En qué consiste en último cambio que Meghan Markle hizo a su anillo de compromiso?

En el primer adelanto del nuevo programa de cocina de la duquesa de Sussex “With Love, Meghan”, el cual se transmitirá a través de Netflix, se observa a la ex actriz utilizando sus propias manos para realizar una receta, por lo que muchos de sus seguidores no pasaron desapercibido un curioso detalle en el anillo que portaba la royal.

Meghan Markle podría haber modificado su anillo de compromiso, según señalaron observadores reales Netflix

“Parece que ha cambiado la piedra central de un diamante redondo a un corte cuadrado más caro y tampoco es el primer cambio”, dijo un internauta en X. Otro usuario de la red social expresó: “parece mucho menos costoso”, por lo cual, una experta en diamantes se tuvo que dar a la tarea de aclarar el caso.

Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, dijo ante la revista Hello! que el nuevo diamante de Meghan “posiblemente sea de talla princesa” y agregó que es posible que aún tenga la piedra original de Botsuana, solo que cortada de manera diferente.

La experta opinó: “Es posible que haya actualizado el anillo ya sea volviendo a tallar la piedra original o cambiándola por una nueva, pero también podría ser una réplica por cuestiones prácticas. Dado que ella está cocinando en el clip, tendría sentido que usara un anillo de reemplazo para evitar dañar el anillo original”.

El engaste del anillo de compromiso de Meghan Markle ha sido cambiado varias veces Getty Images

Asimismo Taylor dijo ante el medio citado: “Otra posibilidad es que Meghan guarde el anillo original para su custodia. El anillo, que incluye diamantes de la colección de la princesa Diana, tiene un gran valor sentimental, por lo que tendría sentido que Meghan llevara una réplica para sus tareas cotidianas. Muchas personas con anillos valiosos hacen lo mismo, especialmente cuando viajan o realizan actividades que podrían ponerlo en riesgo, como cocinar y hacer jardinería, que es lo que hace en el nuevo programa”

La experta en joyería concluyó: “Ya sea que se trate de un diseño actualizado o un reemplazo temporal, el anillo de compromiso de Meghan siempre ha reflejado su estilo personal. Si ha decidido cambiarlo nuevamente, es probable que se trate de una decisión meditada en lugar de un rediseño drástico”.