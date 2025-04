¿Meghan Markle le copió a Kate Middleton? Señalan que la duquesa de Sussex replicó esta exitosa fórmula de moda

Desde que se unió a la Familia Real británica en 2018, Meghan Markle no ha dejado de ser comparada con Kate Middleton, princesa de Gales. En general, la prensa británica nunca pasa desapercibido el estilo de las royals, ya que muchas veces se ha considerado que la duquesa de Sussex considera a la princesa de Gales como todo un referente en moda.

La comparación más reciente entre Catalina y la esposa del príncipe Harry se suscitó tras la aparición de Meghan en la Cumbre TIME 100, la cual tuvo lugar en Nueva York.

Markle apareció en el citado evento luciendo un look elegante, protagonizado por un traje Ralph Lauren de 5.000 dólares. Esta gran apuesta de estilo por parte de la duquesa se adhiere a la estética “working girl” de la cual es fanática la princesa de Gales.

Así fue el look por el que compararon a Meghan Markle con Kate Middleton

Los seguidores de la Familia Real no tardaron en darse cuenta de que el look con el que Meghan apareció en Nueva York era una copia exacta al que la princesa de Gales lució en 2023 durante una visita a Streets of Growth, una organización benéfica sin ánimo de lucro de intervención juvenil en el este de Londres.

Meghan Markle reapareció recientemente luciendo este look Getty Images

Por su parte, la combinación de la ex actriz se conformó por un traje de lino y seda color canela. De acuerdo con el diario The Express, la costosa chaqueta del atuendo costaba 2.490 dólares y los pantalones anchos a juego tenían un precio elevado de 2.190 dólares.

La madre de Archie y Lilibet remató su apuesta combinando el look con una camisa blanca debajo, un cinturón marrón y tacones de gamuza Manolo Blahnik.

Por otro lado, en el pasado Kate Middleton había lucido un traje beige de Roland Mouret, el cual combinó con un top blanco debajo. En aquella ocasión, la futura reina completó su look con unos tacones de ante de Gianvito Rossi.

Este es el look que supuestamente Meghan Markle le habría copiado a Kate Middleton Kensington Royal

Al respecto de la coincidencia, los fanáticos reales no tardaron en opinar en redes sociales. En X, plataforma antes conocida como Twitter, un usuario afirmó: “Meghan siempre copia a la princesa Catalina (Kate) de Gales”. Otro internauta comentó: “Meghan Markle la envidia (a Kate) y la envidia muchísimo. Siempre la imita. Es bastante escalofriante y aterrador”.

Hubo también quienes fueron más amables con la esposa del príncipe Harry. “Se ve espectacular, nadie debería comparar a Kate con Meghan. Meghan es un ícono por derecho propio”, dijo otro usuario. Uno más añadió: “Me encanta su look [ de Meghan Markle ], es una más de nosotros”.