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Meghan Markle revela que comenzó su primer negocio haciendo scrunchies de niña

Mucho antes de convertirse en integrante de la Familia Real británica y de lanzar As Ever, Meghan Markle ya tenía claro que quería crear sus propios proyectos.

Octubre 06, 2026 • 
Isamar Escobar
Meghan Markle

Meghan ha mantenido una disciplina constante enfocada en la salud integral, el equilibrio mental y la fuerza física.

Getty Images

En una nueva publicación de Instagram para promocionar la colección navideña de su marca, la duquesa de Sussex, Meghan Markle recordó que comenzó su primer pequeño negocio cuando tenía alrededor de ocho años: hacía scrunchies a mano con la máquina de coser de su abuela y los vendía por un dólar cada uno.

Meghan Markle comenzó a vender scrunchies a los 8 años

En el reel que compartió en Instagram, Meghan recuperó fotografías y videos de diferentes etapas de su vida para hablar sobre el espíritu emprendedor que, según ella misma, la ha acompañado desde niña.

La duquesa contó que, cuando tenía aproximadamente ocho años, comenzó a fabricar scrunchies hechos a mano utilizando la máquina de coser Singer de su abuela. Después los vendía por un dólar cada uno, convirtiendo una actividad creativa en su primer negocio.

La historia forma parte de una reflexión personal de Meghan sobre sus primeros acercamientos al trabajo y a la creación de proyectos propios.

Meghan Markle

Meghan Markle

Karwai Tang/WireImage

Los otros trabajos que tuvo Meghan antes de As Ever

Los scrunchies no fueron la única manera en la que Meghan comenzó a ganar su propio dinero. En la misma publicación recordó que también vendió galletas de Girl Scouts, organizó puestos de limonada y trabajó en una tienda de yogur helado.

La duquesa también mencionó que tuvo otros empleos a lo largo de los años, una experiencia que relaciona con el espíritu emprendedor que asegura haber tenido desde pequeña.

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Meghan conecta su infancia con As Ever

La publicación llega mientras As Ever presenta su colección para la temporada navideña. Meghan aprovechó el lanzamiento para establecer un vínculo entre aquellos primeros proyectos de su infancia y la marca de estilo de vida que dirige actualmente.

En el mensaje que acompaña el reel, aseguró sentirse orgullosa y agradecida al ver cómo ha crecido As Ever y reconoció el trabajo de su equipo. También retomó una frase que había compartido años atrás en su antiguo blog sobre la importancia de la independencia y el apoyo de una comunidad.

Para Meghan, su historia empresarial comenzó mucho antes de As Ever: primero fueron los scrunchies hechos a mano en la máquina de coser de su abuela y, décadas después, una marca propia con productos para el hogar, gastronomía y estilo de vida.

Screenshot meghan markle

Meghan Markle muestra parte del proceso de elaboración de los productos de As Ever en un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, como parte de la presentación de su colección navideña.

Instagram @meghan

Meghan Markle
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El detalle de Lilibet que aparece en el nuevo video

El reel también incluye un momento familiar protagonizado por la princesa Lilibet. En las imágenes, Meghan aparece preparando un producto mientras su hija, de cinco años, participa desde su propio espacio de trabajo.
Meghan le pregunta qué piensa de lo que están haciendo y Lilibet responde que le parece bonito.

El momento forma parte del mensaje de la duquesa sobre creatividad, familia y la importancia de mantener vivo el espíritu de crear algo propio.
La publicación coincide con el lanzamiento de la colección navideña de As Ever, que incluye nuevos productos y el calendario de Adviento que la marca desarrolló junto a Compartés.

meghan markle
Isamar Escobar
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