Meghan Markle se cita con George Northwood en Londres, cerca de la casa donde vivió con Harry

A pocos días de retomar su agenda pública en suelo británico, Meghan Markle fue captada en Londres, a escasa distancia de Kensington Palace, la zona donde fijó su residencia junto al príncipe Harry tras su enlace matrimonial.

Durante su recorrido por la capital británica, la duquesa de Sussex acudió al restaurante The Park para mantener un almuerzo de dos horas con el célebre estilista capilar George Northwood.

Un reencuentro clave con su estilista de cabecera

El vínculo entre Meghan Markle y George Northwood se remonta a su etapa como miembro activo de la realeza británica, siendo el artífice de muchos de sus peinados más icónicos, incluido el elegante recogido que lució en la recepción nocturna de su boda en 2018.

La cita en Mayfair reencuentra a la duquesa con una de las figuras clave de su equipo de imagen justo antes de encarar sus próximas e importantes puestas en escena en suelo británico.

Estilismo ‘chic’ y desenfadado en Londres

Para este encuentro en el restaurante londinense, Meghan Markle apostó por una propuesta de moda fresca y relajada pero sumamente elegante. La duquesa lució unos jeans tobilleros combinados con un blazer tipo esmoquin en color negro de la firma Marks & Spencer y unos taconazos de tono nude con detalle de correa cruzada firmados por Jennifer Chamandi.

Esta reaparición en el corazón de Londres antecede a la visita oficial que realizará junto al príncipe Harry a la ciudad de Nottingham, donde ambos participarán en actividades dedicadas al apoyo de la juventud y el cuidado de la salud mental.