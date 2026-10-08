Meghan Markle y Malala Yousafzai disfrutaron de un cálido brunch que confirma su amistad

Sin anuncios oficiales ni una agenda pública de por medio. Meghan Markle ha reaparecido en Reino Unido en un plano estrictamente personal y discreto. La duquesa de Sussex, de 45 años, disfrutó de una velada privada en el icónico hotel Claridge’s, ubicado en el exclusivo barrio de Mayfair en Londres, donde compartió mesa con su amiga cercana, la activista y Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, de 29 años.

A pesar de la confidencialidad del encuentro y la privacidad que distingue al célebre establecimiento británico, la cita no pasó desapercibida. La presencia de ambas personalidades fue captada en video por comensales de mesas cercanas, quienes compartieron el momento en TikTok, donde las descripciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes, grabadas a la distancia por clientes del lugar, permitieron confirmar el distendido encuentro en el salón del hotel.

Meghan Markle enjoys girls’ night with Malala Yousafzai in first London outing since UK return https://t.co/fmAtCw7Can pic.twitter.com/Tr109lbUH1 — Page Six (@PageSix) October 8, 2026

Para la ocasión, Meghan apostó por la elegancia sobria que la caracteriza: tonos neutros, líneas limpias y un maquillaje muy natural que resaltaba su calidez.

Un vínculo de amistad con historia

Aunque no han trascendido detalles de la conversación sostenida en la mesa, la velada privada refleja la solidez de una amistad que comenzó a forjarse años atrás. La cercanía entre Meghan y Malala se remonta a octubre de 2020, cuando ambas coincidieron en una charla virtual con motivo del Día Internacional de la Niña para abordar la importancia del acceso a la educación femenina.

Desde entonces, ambas han mantenido contacto en el ámbito personal. Malala participó posteriormente como invitada en el podcast Archetypes, el proyecto de audio encabezado por la duquesa de Sussex, donde conversaron sobre las etiquetas sociales y las expectativas impuestas sobre las mujeres.

Discreción en Mayfair

Esta escapada privada a Londres destaca por la sobriedad con la que ambas gestionan sus momentos de descanso. Lejos de los compromisos oficiales o las alfombras rojas, Meghan Markle y Malala Yousafzai optaron por la atmósfera resguardada de Claridge’s para reencontrarse, priorizando su relación de amistad más allá de los reflectores mediáticos.