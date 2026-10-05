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Meghan Markle presume su nueva cocina en Reino Unido: así es el elegante espacio de su nueva vida

Meghan Markle compartió un vistazo de una elegante cocina mientras comienza una nueva etapa en Reino Unido, con detalles de diseño que reflejan su estilo sobrio y sofisticado.

Octubre 05, 2026 • 
Isamar Escobar
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Getty Images

Meghan Markle volvió a abrir una pequeña ventana a su vida privada al compartir imágenes relacionadas con su nuevo proyecto de As Ever. Entre los detalles que llamaron la atención apareció un vistazo de la cocina que forma parte de su nueva vida en Reino Unido.
Aunque la duquesa de Sussex no ha revelado públicamente todos los detalles de su nueva residencia, las imágenes permiten observar algunos elementos del espacio, que mantiene una estética cálida, elegante y alejada de los ambientes excesivamente recargados.

Así es la nueva cocina de Meghan Markle

El espacio destaca por una combinación de tonos claros, madera y materiales naturales que crean una atmósfera luminosa y sofisticada.

La cocina apuesta por una estética contemporánea, pero con elementos que le dan una sensación más acogedora. Las repisas abiertas y los detalles decorativos contribuyen a que el espacio tenga una apariencia residencial y menos rígida. La elección de materiales también coincide con el estilo que Meghan ha mostrado en otros proyectos relacionados con su faceta como creadora de contenido y con As Ever: colores neutros, texturas naturales y una decoración sencilla.

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Meghan Markle aparece cocinando en una elegante cocina en una publicación compartida por la cuenta oficial de Instagram de As Ever. La imagen forma parte del adelanto de las próximas novedades de la marca para la temporada de fiestas.

Foto: Instagram @aseverofficia

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Meghan mantiene su estilo también en casa

La cocina no es el primer espacio doméstico que Meghan ha mostrado públicamente. Durante su serie de estilo de vida, la duquesa convirtió los espacios de cocina y comedor en parte importante de su narrativa visual, con recetas, decoración de mesa y momentos con amigos.

En esta ocasión, el vistazo resulta especialmente llamativo porque llega mientras Meghan y el príncipe Harry atraviesan una etapa de mayor conexión con Reino Unido, después de varios años establecidos en California. La estética del espacio también recuerda algunos de los elementos que Meghan suele utilizar en sus proyectos: vajillas en tonos neutros, madera, flores y una decoración pensada para crear ambientes relajados.

Harry y Meghan

Meghan celebró el cumpleaños de Harry con un detalle muy especial.

Getty Images

¿Dónde está la nueva casa de Meghan Markle?

Aunque han circulado versiones sobre la ubicación de la nueva propiedad de Meghan y Harry en Reino Unido, no se debe asumir que las imágenes confirmen una dirección específica.
La pareja mantiene buena parte de los detalles relacionados con sus residencias en privado, por lo que el espacio mostrado en las publicaciones debe entenderse únicamente como un vistazo a su entorno doméstico. Por ahora, lo que sí queda claro es que Meghan continúa utilizando sus redes y los contenidos de As Ever para mostrar pequeños detalles de su vida cotidiana, desde sus proyectos hasta los espacios donde desarrolla algunas de sus actividades.

La nueva cocina se suma así a los detalles que han permitido conocer, poco a poco, cómo es esta nueva etapa de Meghan Markle entre sus proyectos personales, su familia y su regreso ocasional a Reino Unido.

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Isamar Escobar
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