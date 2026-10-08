Príncipe Harry revela que sufrió depresión tras mudarse a Canadá con Meghan Markle

El príncipe Harry habló sobre uno de los momentos más complicados que vivió después de dejar Reino Unido y comenzar una nueva vida junto a Meghan Markle y su hijo, el príncipe Archie. El duque de Sussex recordó que, poco después de mudarse a Canadá, atravesó un periodo de depresión que duró aproximadamente dos semanas.

La revelación forma parte de una conversación sobre el duelo, la salud mental y las consecuencias que pueden tener años de estrés acumulado. Harry también recordó cómo la muerte de su madre, la princesa Diana, influyó en la manera en que enfrentó sus emociones durante buena parte de su vida.

El príncipe Harry sufrió depresión después de mudarse a Canadá

Harry explicó que él, Meghan Markle y Archie se trasladaron a Canadá a finales de 2019, después de anunciar su intención de alejarse de sus funciones como miembros sénior de la familia real británica.

El cambio de vida no significó inmediatamente la tranquilidad que esperaba. Según relató el propio príncipe, después de varios años viviendo bajo presión experimentó una especie de caída después de haber funcionado durante mucho tiempo con altos niveles de adrenalina.

Harry recordó que, apenas unos días después de llegar a Canadá, comenzó a sentirse sin energía y con dificultades para realizar actividades cotidianas. De acuerdo con su relato, llegó a sentirse inútil dentro de casa y posteriormente atravesó un periodo de depresión de aproximadamente dos semanas.

Esto es lo que harían el príncipe Harry y Meghan Markle para renovar su imagen Getty Images

¿Por qué Harry relacionó ese momento con el estrés?

Durante la conversación, el duque de Sussex explicó que durante años había estado acostumbrado a vivir bajo presión y a mantenerse activo incluso cuando atravesaba situaciones emocionalmente difíciles.

Harry describió esa sensación como una especie de dependencia de la adrenalina. Al cambiar radicalmente su ritmo de vida después de abandonar Reino Unido, aseguró que experimentó las consecuencias de todo ese estrés acumulado.

También habló de una sensación de agotamiento mental que describió como “brain fog”, o niebla mental.

La muerte de la princesa Diana y el duelo de Harry

Otro de los temas centrales de la conversación fue la muerte de la princesa Diana, quien falleció en 1997 cuando Harry tenía apenas 12 años.

El príncipe reconoció que durante muchos años tuvo dificultades para hablar sobre el impacto que aquella pérdida tuvo en él. Incluso recordó que llegó a experimentar una desconexión de algunos recuerdos relacionados con su madre.

Harry explicó que durante mucho tiempo acostumbraba responder que estaba bien cuando alguien le preguntaba cómo se encontraba, aunque internamente no siempre fuera así.

Con los años, el duque de Sussex ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo la pérdida de Diana influyó en su salud mental y en su manera de procesar el duelo.

El príncipe William junto a sus padres Diana y Carlos Getty Images

Harry también habló sobre ansiedad y ataques de pánico

Durante la conversación, Harry recordó otros momentos en los que experimentó ansiedad intensa y ataques de pánico.

El príncipe explicó que algunas situaciones relacionadas con sus compromisos públicos podían generarle una fuerte sensación de angustia. Vestirse para acudir a determinados eventos o dirigirse en automóvil hacia una aparición pública eran situaciones que, según su propio relato, podían desencadenar estos episodios.

Fue a partir de estas experiencias que Harry comenzó a reconocer la importancia de buscar ayuda profesional para comprender mejor lo que estaba viviendo.

La terapia cambió su manera de entender el

duelo

Harry también habló sobre el papel que tuvo la terapia en su proceso personal y aseguró que una de las lecciones más importantes fue permitirse experimentar el duelo.

Durante años, explicó, había sentido que debía continuar con su vida sin detenerse demasiado a procesar la pérdida de su madre. La terapia le permitió reconocer sus emociones y comprender que el duelo no desaparece simplemente por evitar hablar de él.

También recordó que durante mucho tiempo sintió cierta culpa por permitirse ser feliz después de la muerte de Diana.

Con el paso de los años, Harry aseguró haber llegado a una conclusión diferente: que su madre habría querido verlo feliz.

El príncipe Harry continúa hablando sobre salud mental

La experiencia del príncipe Harry forma parte de una conversación más amplia sobre salud mental, duelo y la importancia de buscar apoyo cuando las emociones comienzan a interferir con la vida cotidiana.

En los últimos años, el duque de Sussex ha utilizado su experiencia personal para hablar públicamente sobre terapia, pérdida y bienestar emocional, especialmente a partir de la muerte de su madre y de los cambios que experimentó dentro de la familia real británica.

Su reciente testimonio vuelve a poner el foco en una etapa particularmente importante de su vida: los meses posteriores a su salida de la familia real y el inicio de su nueva vida junto a Meghan Markle y Archie en Norteamérica.