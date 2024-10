Meghan Markle y el príncipe Harry perdieron a otra importante empleada: descubre el por qué

Han pasado unas cuantas semanas desde que el medio estadounidense Hollywood Reporter sacó a la luz un reportaje en el cual se plasmaban declaraciones de ex empleados de Meghan Markle y el príncipe Harry, en las que se aseguraba que los duques eran jefes con actitudes tiránicas y que incluso a la ex actriz se le había llegado a apodar “la duquesa difícil”, por su exigente forma de dar órdenes a sus colaboradores.

Al respecto de tal material periodístico han salido a la luz varias réplicas, emitidas por una serie de trabajadores que no están de acuerdo con la mala imagen que se intenta proyectar de los duques de Sussex como empleadores. Entre todos aquellos empleados que decidieron pronunciarse a favor de Harry y Meghan se encontraba Ashley Hansen, la secretaria de prensa internacional de los exiliados royals, quien a pesar de expresar lo agradable que es trabajar al lado de la pareja real, ha decidido recientemente renunciar a su puesto.

Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, la realidad es que las razones de Hansen para renunciar no tienen nada que ver con haber experimentado un desdeño por parte de Meghan Markle, sino más bien que ahora se encuentra en camino a mejorar su trayectoria profesional.

El príncipe Harry y Meghan Markle han dividido opiniones acerca del trato que les dan a sus empleados Getty Images

¿Qué dijo la secretaria de prensa internacional de los duques de Sussex sobre su renuncia?

Tanto la empleada como los duques han hecho públicas sus declaraciones sobre la dimisión para evitar rumores al respecto.

Por su parte, Hansen dijo “Le estoy increíblemente agradecida a los duques por la confianza que siguen depositando en mí. Su apoyo inquebrantable y su confianza en mi nueva empresa han sido muy valiosos y dan fe de su liderazgo. Cuando me contrataron supe que me estaban dando la oportunidad de mi vida y no podría estar más feliz de seguir trabajando juntos”.

Los duques de Sussex dieron un entrañable adiós a Ashley Hansen Getty Images

Lo que a su vez trajo como réplica las declaraciones de apoyo del príncipe Harry y su esposa, quienes por medio de un comunicado expresaron:

“Estamos muy orgullosos de Ashley, en especial como empresaria. Estamos deseando contar con su experiencia en nuestros proyectos empresariales y creativos, así como con su constante supervisión de nuestro equipo de comunicación. Mi marido y yo estamos encantados de seguir junto a Ashley mientras construye algo extraordinariamente especial con su compañía”.

De esta manera, queda claro que, aunque ahora el camino de Hansen vaya a trazarse de manera más independiente y de la mano de otros clientes, la satisfecha empleada y los duques de Sussex seguirán en contacto y teniendo eventuales colaboraciones que engrandezcan el trabajo de ambas partes.