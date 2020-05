Nace el primer hijo del príncipe heredero Guillermo y la princesa Estefanía de Luxemburgo

Primer descendiente de la pareja heredera, quinto nieto de su alteza real el gran duque Enrique (y cuarto niño), el bebé nació el domingo poco después de las 5 de la mañana, anunció el gobierno luxemburgués en un comunicado.

El palacio también compartió una foto en la que el recién nacido príncipe Charles se encontró con sus abuelos por primera vez.

«El tiempo se detuvo en el Château de Berg durante una videollamada durante la cual, el gran duque y la gran duquesa tuvieron la inmensa alegría de conocer a su nieto, el príncipe Charles por primera vez. ¡Una reunión digital, sin duda, pero cargada de emoción!»

Hijo del gran duque heredero, el príncipe Guillermo, y de su esposa Estefanía, el nombre completo del niño es Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, pesa 3.190 kg y mide 50 cm.

«La princesa y el bebé están bien», indicó el gran cucado en otro comunicado. La pareja tiene muchas ganas «de presentarlo a la población», añadió.

El príncipe Guillermo también habló sobre el nacimiento de su hijo en varios idiomas.

«Hoy es un día maravilloso, para mi esposa y para mí», dijo. «Y probablemente el día más increíble que tendremos en nuestra vida, porque poder saludar a un niño que viene a la vida es lo más mágico, la crianza de los hijos, que una pareja puede tener». Luego llamó a la llegada de su hijo una «bendición» durante la actual crisis de coronavirus.

«En un momento que es un poco más difícil … un nacimiento es un mensaje de esperanza. Es una bendición y creo que esto es lo que nos alegra, poder compartir con Luxemburgo, pero también a través de las fronteras con todos los diferentes países.»

Video of Prince Guillaume of Luxembourg speaking about the birth of his son, Prince Charles. pic.twitter.com/gfza3nr8xO

— Gert's Royals (@Gertsroyals) May 10, 2020