¡Ni Harry ni Nicolás de Dinamarca! Conoce al príncipe más guapo del mundo

Hay una cosa que no podemos negar: las casas reales son encantadoras por su vida cotidiana entre castillos, cenas de gala y compromisos oficiales. Si hablamos de los príncipes guapos, seguramente viene a tu mente Nicolás de Dinamarca o Gabriel de Bélgica. Sin embargo, existe un royal que se ha ganado el título del “más atractivo del mundo”. Así que aquí contamos todo lo que sabemos de este galán que nos hace vivir en un “cuento de hadas”.

Hablamos de Carlos Felipe de Suecia. Sí, ese príncipe que parece salido de una serie de época de Netflix, pero que es 100 % real. Nació el 13 de mayo de 1979 y, aunque por un breve momento fue heredero, la Constitución sueca cambió y cedió el primer lugar a su hermana mayor, la princesa Victoria. ¿Y sabes qué? Lejos de vivir a la sombra, encontró su lugar con mucha clase.

Estudió diseño gráfico y artes visuales en Estados Unidos, se ha formado como militar, además tiene un amor especial por las carreras de autos, ¡incluso ha competido profesionalmente! Es como si alguien lo hubiera creado pensando en todos los gustos: guapo, inteligente, artístico, valiente y además, buena persona.

Carlos Felipe de Suecia, el príncipe más guapo. Getty Images

En 2015, se unió en matrimonio con Sofia Hellqvist, una exmodelo que rompió esquemas en la realeza. Juntos tienen tres hijos, una fundación dedicada a temas sociales como el acoso escolar, y una relación que parece basada en el respeto real, no en el protocolo.

A pesar de ser un príncipe de verdad, Carlos Felipe no vive para las cámaras. Se deja ver lo justo y necesario. Nunca ha estado envuelto en escándalos y prefiere poner su energía en causas reales. Pero cuando aparece (ya sea en una gala oficial, en una foto de familia o en un evento deportivo) el internet suspira.

Carlos Felipe de Suecia y princesa Sofía Getty Images

Quizás no tenga el mismo nivel de fama que otros príncipes más jóvenes, pero quienes lo han descubierto saben que su encanto no es pasajero. Carlos Felipe tiene ese algo que no se fabrica ni se entrena: elegancia auténtica, carácter y calidez. Y eso, al final del día, es lo que hace que un príncipe sea realmente inolvidable.

Así que la próxima vez que alguien te pregunte quién es el príncipe más guapo del mundO, ya sabes qué nombre decir.