Ni Kate Middleton, ni el príncipe William: revelan quién es el royal británico más trabajador

Trabajar para la Familia Real resulta para muchos un sueño, sin embargo, son pocos los empleados que han logrado ese cometido, ya que, además de que las oportunidades son escasas, se requiere de una gran preparación para servir a Sus Majestades.

La mayoría de los empleados del reino han salido a dar buenas reseñas acerca de las actitudes que los royal tienen con ellos, aunque bien, existen algunas acepciones, como aquellos trabajadores que aseguraron que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, suele tener actitudes “tiránicas” con sus colaboradores.

Entre todos esos testimonios de empleados y ex trabajadores de los Windsor, destaca el de uno de los oficiales altamente entrenados, quien confesó que entre todos los miembros Familia Real es la princesa Ana quien se destaca por ser la más amable y trabajadora.

La princesa Ana es una de las royals más amables, según un empledo real The Royal Family

Así quedaría claro que, contrario a lo que podría pensarse, no es ni Kate Middleton ni el príncipe William los royals que mejor tratan a su personal.

¿Por qué se dice que la princesa Ana es la royal más amable y trabajadora?

De acuerdo a las declaraciones dadas en 2020 por un oficial de protección personal, la princesa Ana, hermana menor del rey Carlos III, es una “joya” total y uno de los miembros “más agradables” de la Familia Real.

“Es una joya. Verdaderamente una de las más agradables y trabajadoras de todas”, dijo el empleado a Vanity Fair.

Además, de acuerdo con el diario The Mirror, la princesa Ana fue nombrada la miembro de la realeza más trabajadora en 2024, ya que llevó a cabo cientos de compromisos oficiales en representación de la Corona, mientras el rey Carlos III y Kate Middleton permanecieron parcialmente de baja a consecuencia de sus respectivos diagnósticos de cáncer.

La princesa Ana representó a la Corona en muchos actos ante la ausencia de Carlos III y Kate Middleton Max Mumby/Indigo/Getty Images

Contradiciendo las declaraciones de su empleado, la única hija de la fallecida reina Isabel II también admitió el año pasado ante la revista Vanity Fair que su amor por lograr hacer la mayor cantidad de trabajo posible hace que las cosas sean un poco más complicadas para sus ayudantes reales, quienes tienen que asegurarse de que se atiendan todos los aspectos prácticos.

“Me temo que les hago [a los empleados] la vida más difícil en términos de logística, pero si voy a estar en Londres, no quiero perder el tiempo.Aquí pasan muchas cosas, así que es una cuestión de llenar el tiempo. Tengo la suerte de que el programa que he creado es el resultado directo de que me pidan que haga estas cosas. Sería una pena que no intentara hacerlas”, explicó la madre de Zara Tindall.